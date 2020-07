"Lo que vendría después de esto es un tiro, como pasó con Nisman", denunció Baby Etchecopar Fuente: Archivo

Baby Etchecopar denunció que lo quieren censurar y deslizó que teme por su vida. "Yo hace muchos años que vengo sufriendo atrocidades", afirmó durante su editorial en el programa Basta Baby por A24, tras haber sido hostigado por un periodista y militante kirchnerista en la puerta de radio Rivadavia.

"Yo realmente le explicaba a Alfredo [Leuco] que hace muchos años venimos sufriendo agresiones . Creo que hemos pasado a una censura y a una dictadura encubierta a la que nos hemos acostumbrado de un forma tan pasiva, que ni siquiera se vio en la película Bambi ", comparó Etchecopar.

"Yo hace muchos años vengo sufriendo las atrocidades. Yo cuando hablo de Cristina [Fernández de Kirchner] no hablo porque no me guste el peinado, o porque no me gusta que baile. Hablo porque la padecí; no me victimizo porque pasó hace mucho tiempo, pero quiero que ustedes sepan qué es lo que pasa; que salga un tipo a querer agredir a [Luis] Majul, a [Jorge] Lanata, al propio Leuco. Lo comento pero no me victimizo, nunca anduve con custodias. Pero Ritondo me mandaba a la Gendarmería en los teatros a la provincia, en muchos iban y amenazan a los dueños del teatro", denunció.

Sobre el final de su extenso comentario, deslizó que también teme por su vida, ya que no sería "raro que un loquito de estos te rompa la cabeza".

"Cuando estaba [el teatro] llen,o venían y te decían que había que levantarlo porque le iban a prender fuego el teatro. Lo que vendría después de esto es un tiro, como pasó con Nisman. No es raro que un loquito de estos te rompa la cabeza. Mi productora de la radio me avisa cuando anda un grupo rondando por ahí. Se llegó a un punto donde llaman a los dueños de los medios para que nos levanten", reveló.