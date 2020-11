The Mandalorian: la polémica escena de Baby Yoda que dividió a los fanáticos

El apetito de Baby Yoda preocupó a sus fanáticos y generó un fuerte debate Crédito: Disney Plus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de noviembre de 2020 • 14:53

Desde que se estrenó The Mandalorian, la producción de Disney+ dirigida por Jon Favreau, con el protagónico de Pedro Pascal, millones de seguidores del universo Star Wars se fanatizaron. Sin embargo, los episodios de la segunda temporada generaron un debate -atención, spoiler- en torno a una decisión de The Child, apodado Baby Yoda, dado que a muchos no les gustó que se comiera los huevos de Frog Lady.

Mientras que en Latinoamérica la nueva temporada estará disponible en la plataforma a partir del 17 de noviembre, con el lanzamiento en la región del nuevo servicio de streaming por suscripción de Disney, los fanáticos del resto del mundo ya comenzaron con las polémicas y argumentos para explicar la decisión de Baby Yoda en el episodio llamado The Passenger.

Según especifica el portal Express, en el mencionado episodio, Mando tiene la tarea de proporcionar un pasaje seguro a Frog Lady y sus preciosos huevos, ya que toda su especie corre peligro cuando una horda de arañas gigantes ataca. Sin embargo, en un momento Baby Yoda tiene hambre y decide comerse los huevos sin fertilizar. Afortunadamente, Mando logra detenerlo antes de que The Child los consumiera todos.

Mientras algunos apoyaron la decidión de Baby Yoda, otros lo acusaron de asesino Crédito: Disney Plus

El accionar de Baby Yoda perturbó y preocupó a sus fanáticos, quienes iniciaron un fuerte debate en Reddit. Algunos llegaron a acusarlo de intentar un genocidio, por comer huevos de una especie en peligro de extinción. Otros, en cambio, argumentan que The Child no deja de ser un compañero infantil que aún no tiene control sobre sus reacciones.

Una de los argumentos más interesantes lo aportó el usuario HalfBakedJake. "Mi teoría: The Child no se come los huevos sino que los incuba dentro de sí mismo. Los otros huevos mueren antes de que puedan ser fertilizados. Frog Lady cree que todo ha terminado ahora. El niño regurgita los huevos restantes. El día está salvado", arrojó. ¿Será así?