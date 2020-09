Disney + dio a conocer el adelanto de la exitosa serie nominada al Emmy Crédito: Disney +

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2020 • 17:29

El trailer de la segunda temporada del fenómeno The Mandalorian ha dejado de ser un misterio. Disney + acaba de dar a conocer el adelanto del regreso del space western creado por Jon Favreau, que estará disponible en la plataforma a partir del 17 de noviembre, con el lanzamiento en Latinoamérica del nuevo servicio de streaming por suscripción de Disney.

La segunda temporada de la producción que se desprende del universo Star Wars tendrá nuevamente al cazarrecompensas Mando (interpretado por Pedro Pascal) como protagonista, junto al entrañable "niño", popularmente conocido como Baby Yoda, que se convierte nuevamente en el centro de las miradas de este flamante adelanto.

"¿Esperás de mí que recorra la galaxia y devuelva a esta criatura a una raza de hechiceros enemigos? Él va adonde vaya yo", dice Mando, simbolizando a la perfección el vínculo que forjó con su compañero en la primera temporada. En este regreso, The Mandalorian tendrá ocho episodios.

Trailer de la segunda temporada de The Mandalorian: Fuente: Disney Plus 01:52

Video

En febrero, Bob Iger, CEO de Disney, confirmaba la vuelta de la serie. "Nos vamos a tomar una pequeña pausa en relación a las películas de Star Wars", afirmaba.

"La prioridad de los próximos años va a estar en la televisión. En 2020 sale la segunda temporada de The Mandalorian, y estamos seguros de que de ese universo vamos a poder sacar más productos, incluyendo la posibilidad de agregar más personajes que en el futuro puedan estar al frente de sus propios shows. Además tenemos una precuela de Rogue One y la serie de Obi Wan en etapa de desarrollo. Por ahora nos vamos a dedicar a armar cosas para Disney + y recién más adelante vamos a poder hablar de cómo vamos a organizar los lanzamientos cinematográficos", adelantaba.

Según reza la sinopsis, en la segunda temporada continuaremos viendo cómo "la anarquía se ha esparcido por la galaxia y un pistolero solitario se abre paso por las fronteras más remotas, ganándose un lugar como cazarrecompensas, enfrentando enemigos y sumando aliados".

Este domingo 20 de septiembre, The Mandalorian aspira al Emmy a mejor serie dramática, y tiene como "rivales" a Succession, Ozark, The Crown, The Handmaid's Tale, Killing Eve, Better Call Saul, y Stranger Things.

Cuándo y dónde verla. La primera temporada completa y nuevos episodios de The Mandalorian estarán disponibles desde el 17 de noviembre para toda Latinoamérica solo en DisneyPlus.

Conforme a los criterios de Más información