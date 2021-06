Bad Bunny cambió su exclusivo Bugatti por un auto económico: cuál eligió

Quienes vean pasar un Toyota Corolla por las calles de San Juan, en Puerto Rico, van a tener que prestar atención, ya que podría estar Bad Bunny detrás del volante.

El artista más escuchado en Spotify durante 2020 contó recientemente que volvió a comprar el modelo de auto más vendido en el mundo, y dejó en el garage el exclusivo Bugatti Chiron Sports 110 Ans, valorado en casi cuatro millones de dólares, que compró para aparecer en la entrega de los Grammy Awards 2020.

“Yo me monto en un Corolla del 2003 y estoy feliz por ahí, caminando”, dijo Bad Bunny, que manejó un Toyota de ese modelo en el video de Yonaguni, su último single. Además del anonimato que le da un modelo tan común, el creador de éxitos cómo “La Difícil” y “Yo perreo sola” confesó que no siente una gran pasión por los autos.

“Yo no soy amante de los vehículos, no soy amante de mis carros. A mis amigos les gustan los carros, la ostia, pero yo soy bien diferente, no soy fanático de esas cosas” explicó recientemente.

El Bugatti de Bad Bunny a su llegada a Puerto Rico.

Por lo pronto, la isla de Puerto Rico se va a despedir del único Bugatti que anduvo por sus calles. una exclusividad que fue parte de los problemas que llevaron a Bad Bunny a hartarse de él: “De corazón, no sabía qué hacer con el cabrón carro, porque lo traje a Puerto Rico y era un papelón guiarlo, todo era una problemática: el seguro, el Gobierno, los taxes [impuestos]. Una película cabrona. Ahora lo tengo en los Estados Unidos, aquí no lo podía tener ni un minuto más porque [cuando salía a la calle las personas] sabían que era yo”.

El trapero Bad Bunny mostró su Toyota Corolla en fotos del rodaje de su video Yonaguni. Fuente: Instagram/BadBunnypr.

Así, Bad Bunny contó que mandó su Bugatti, del que solo existen 20 en el mundo, a un garage en los Estados Unidos. Mientras tanto, mata las horas manejando su Corolla por San Juan, feliz de poder pasar desapercibido por las calles.

LA NACION