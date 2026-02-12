Bad Bunny en Argentina: qué horario hará la línea D por el show del artista en River

El subte de Buenos Aires alterará el cronograma de la Línea D entre el 13 y el 15 de febrero, ya que dispondrá de frecuencias adicionales nocturnas para los asistentes al show de Bad Bunny en el estadio de River Plate. El operativo especial garantiza el regreso de los espectadores desde la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia el centro.

¿Qué horario hará la línea D por el show de Bad Bunny?

El cronograma especial para los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero establece una extensión de la actividad. De acuerdo a lo que informó el Ministerio de Movilidad porteño, el último tren sale de la estación Congreso de Tucumán a la 1.30 de la madrugada, una medida que rige exclusivamente para el traslado posterior a los recitales en el estadio Monumental.

La planificación oficial busca reducir el uso de vehículos particulares y potenciar la oferta de transporte público sustentable en puntos de alta concentración de personas.

La línea D del subte extenderá sus servicios debido al show en River de Bad Bunny Nicolás Suárez

El servicio de contingencia cuenta con estaciones específicas para la salida de los pasajeros. Las formaciones que inician su recorrido en Congreso de Tucumán solo permiten el descenso en cuatro paradas intermedias. Los usuarios disponen de las estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio para finalizar su viaje. Esta modalidad agiliza el flujo de trenes durante la madrugada del fin de semana largo.

El domingo 15 de febrero las líneas B y D inician su actividad a las 10 de la mañana. El horario habitual de las ocho de la mañana sufre un retraso debido a tareas de infraestructura en la Línea B, ya que la red atraviesa un proceso de modernización integral.

Los técnicos requieren un aumento de la potencia eléctrica de 600 a 1.500 voltios para los nuevos coches y durante la madrugada dominical se realizan pruebas de funcionamiento en los sistemas de tracción y señalamiento. Estas labores técnicas necesitan la energía de la subestación eléctrica 9 de Julio de la Línea D. El servicio retoma su normalidad tras la finalización de estos testeos de seguridad.

Los días lunes 16 y martes 17 de febrero todas las líneas funcionan con cronograma de feriado y abren a las 8 AM.

Esquema de ingresos al estadio de River para el show de Bad Bunny

Bad Bunny se presentará en el estadio Monumental los dias 14, 15 y 16 de febrero Marta Lavandier - AP

La productora del evento organiza el acceso del público según la ubicación de los tickets: las puertas del estadio de River Plate abren a las 16 y el inicio del espectáculo musical ocurre a las 19. Bad Bunny aparecerá en escena a las 21.

Los espectadores con entradas para campo trasero ingresan por Avenida Libertador y Campos Salles. Quienes poseen ubicaciones en plateas Belgrano, campo delantero stage B o plateas Centenario deben dirigirse a la intersección de Avenida Libertador y Udaondo. El sector de campo delantero stage A, plateas San Martín y plateas Sívori tiene su ingreso por Avenida Alcorta y Monroe. La organización solicita respetar estas coordenadas para evitar demoras en los controles de seguridad.

Recorrido internacional y trayectoria de Bad Bunny

El cantante arribó a Buenos Aires el martes a las 4.45 de la madrugada. El artista se aloja en un hotel de Recoleta antes de sus tres funciones en el país. Esta visita forma parte de su gira Debí tirar más fotos World Tour, que comenzó el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo. El itinerario recorre 55 ciudades del mundo e incluye destinos como Australia, Brasil y Japón. El músico puertorriqueño realizó presentaciones previas en Argentina en escenarios como Pinar de Rocha, el Luna Park y el estadio de Vélez Sarsfield.

Recientemente, el intérprete participó en el entretiempo del Super Bowl. Durante esa presentación, el músico expresó: “Mi nombre es Benito y hoy estoy aquí en el Super Bowl porque nunca dejé de creer en mí”. El espectáculo contó con la participación de figuras como Lady Gaga, quien interpretó una versión en salsa de Die With Smile. El repertorio incluyó éxitos como “Titi me preguntó2, ”Yo perrero sola" y “Gasolina”. En el cierre de su actuación, el cantante nombró a las naciones de América Latina junto a bailarines que portaban banderas de la región.

