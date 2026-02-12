Bad Bunny ya llegó a la Argentina: todo lo que hay que saber antes de sus shows en River

En el marco de su gira “Debí tirar más fotos World Tour” y luego de su histórica presentación en el Super Bowl, Bad Bunny llegó a la Argentina. El cantautor, quien se presentará el 13, 14 y 15 de febrero en el Estadio de River Plate, arribó a Buenos Aires el martes por la madrugada y se alojó en un hotel de Recoleta, donde se encuentra recluido.

Bad Bunny aterrizó en Buenos Aires el martes a las 4.45 de la madrugada, tres días antes de su serie de recitales en nuestro país. Se trata de su cuarta visita a la Argentina como artista. En 2017, el puertoriqueño realizó una gira por el conurbano bonaerense que incluyó una presentación en el conocido boliche Pinar de Rocha de Morón, donde cantó ante un público reducido. Un año después, en mayo de 2018, llenó tres Luna Park; en 2019 formó parte del line up del festival Buenos Aires Trap, y en 2022 dio otro salto y agotó dos shows en el estadio de Vélez Sarsfield.

Bad Bunny, en el primero de los conciertos realizó en el estadio Vélez en noviembre de 2022 DIEGO SPIVACOW / AFV

Lo que hay que saber sobre sus shows en River

Bad Bunny tocará el 13, 14 y 15 de febrero en el estadio de River. Las puertas del estadio se abrirán a las 16 mientras que el opening será a las 19. A las 21, se espera que la estrella de la música urbana contemporánea aparezca sobre el escenario para animar una fiesta que el público argentino espera desde mayo del año pasado, cuando se anunciaron los shows.

En cuanto a los accesos al estadio, estarán organizados según el tipo de entrada adquirida: quienes tengan campo trasero deberán ingresar por Av. Libertador y Campos Salles; los sectores plateas Belgrano (inferior, baja, media y alta), campo delantero / stage B y plateas centenario (media y alta) accederán por Av. Libertador y Udaondo; mientras que las entradas para campo delantero / stage A / Los Vecinos, plateas San Martín (inferior, baja, media y alta) y plateas Sívori (media y alta) tendrán su ingreso por Av. Alcorta y Monroe. Según anunció la organización, es fundamental dirigirse a la intersección correspondiente según el sector indicado en la entrada para agilizar el ingreso al estadio.

Una gira histórica

Bad Bunny, en Saturday Night Live Will Heath - NBC

El Debí tirar más fotos World Tour” comenzó el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana y tiene, dentro de sus objetivos, recorrer 55 ciudades del mundo. Será la primera vez que Bad Bunny visite Europa desde 2019 y América Latina desde su icónica gira de 2022. También visitará por primera vez países como Australia, Brasil y Japón.

El impactante show de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl

El half time show completo

La presentación de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl el pasado domingo 8 de febrero no fue un show más. A lo largo de poco más de 12 minutos, el cantante boricua celebró sus raíces latinas a través de un repertorio interpretado íntegramente en español y con un fuerte mensaje sobre el final: América es mucho más que los Estados Unidos.

El show comenzó a las 22:20, hora argentina, con los acordes de “Titi me preguntó”, de su álbum Un verano sin ti. Vestido íntegramente de blanco, el artista comenzó a recorrer la inmensa estructura. Luego, con algunas estrellas de origen latino como Jessica Alba, Karol G, Cardi B y Pedro Pascal sobre el escenario, comenzó a cantar “Yo perrero sola” y “Voy a llevarte para P.R.”.

Bad Bunny y Lady Gaga durante su presentación en el Super Bowl Lynne Sladky - AP

Después, sorprendió a todos con un popurrí de canciones de puertorriqueños, como “Gasolina”, de Daddy Yankee. “Mi nombre es Benito y hoy estoy aquí en el Super Bowl porque nunca dejé de creer en mí”, expresó el cantante antes de que las cámaras mostraran a una pareja en medio de su ceremonia de casamiento y apareciera Lady Gaga interpretando “Die With Smile”, en versión salsa.

Tras la presentación de la primera gran invitada de la noche, comenzó a sonar “Baile inolvidable” y luego “NUEVAYoL”, de su último disco, Debí tirar más fotos. Y con el segundo gran invitado, Ricky Martin, cantando “Lo que le pasó a Hawaii”, uno de los temas con más contenido político del último álbum de Bad Bunny, Debí tirar más fotos, comenzó un nuevo tramo en el que el puertorriqueño celebró a su tierra natal.

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, se presentará mañana, el sábado y el domingo en River Evan Agostini - Invision

Le sucedieron “Café con ron”, y para el final, mientras cantaba el tema que le da título a su último álbum, Bad Bunny comenzó a nombrar a todos los países de América Latina, rodeado de bailarines que enarbolaban y banderas de todas aquellas naciones, en una clara declaración de principios.