Bad Bunny en River: cuáles son los cortes programados para el sábado 14 de febrero
El gobierno porteño activó un esquema de tránsito especial en Núñez ante el show del músico puertorriqueño; en detalle, el mapa de la situación
- 3 minutos de lectura'
La ciudad de Buenos Aires preparó un despliegue logístico de gran magnitud ante la llegada de Bad Bunny en River. El operativo de seguridad vial afecta los alrededores del estadio Monumental para organizar el flujo de miles de fanáticos. Así las cosas, la Secretaría de Transporte coordina las interrupciones en las avenidas principales con el fin de asegurar el ingreso ordenado del público este fin de semana.
¿Cuáles son los cortes de calle programados por el recital de Bad Bunny en River?
El cronograma de restricciones contempla diversos puntos de bloqueo en el área adyacente al estadio. Los horarios y lugares específicos para la interrupción del tránsito son los siguientes:
- Corte parcial de Av. Figueroa Alcorta entre la Av. Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler: Desde el martes diez de febrero a las 11 hasta la una de la madrugada del lunes 16.
- Corte total del perímetro entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 11 a dos de la madrugada.
- Corte total de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 13 a dos de la madrugada.
- Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
- Cierre total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
- Corte total de Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
- Corte total de Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
- Cierre total del Puente Labruna entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Intendente Cantilo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.
Perímetro de restricciones y cronograma de cierres totales
La organización divide los ingresos según el sector del ticket para facilitar el movimiento de la gente.
- Los espectadores con entradas de campo trasero caminan por la intersección de Av. Libertador y Campos Salles.
- El acceso para las plateas Belgrano en todos sus niveles, el campo delantero Stage B y las plateas Centenario media y alta se sitúa en Av. Libertador y Udaondo.
- Quienes poseen tickets para campo delantero Stage A, Los Vecinos, plateas San Martín y plateas Sívori utilizan la entrada de Av. Alcorta y Monroe.
La apertura de puertas del estadio de River Plate ocurre a las 16 horas y el show previo comienza a las 19. La estrella de la música urbana contemporánea inicia su actuación a las 21.
