Bad Bunny en River: cortes, transporte y recomendaciones para asistir al show de hoy, domingo 15

El cantautor puertorriqueño Bad Bunny se despide del público argentino. La cita tendrá lugar este domingo 15 en el estadio River Plate a partir de las 21 horas, en el marco de su gira “Debí tirar más fotos World Tour”. El Gobierno porteño desplegó un fuerte operativo de seguridad y tránsito a fines de organizar los accesos y evitar aglomeraciones.

Cortes

Los horarios y lugares específicos para la interrupción del tránsito son los siguientes:

Corte parcial de Av. Figueroa Alcorta entre la Av. Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler: desde el martes 10 de febrero a las 11 hasta la una de la madrugada del lunes 16.

Cierre total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna: domingo 15 hasta las dos de la madrugada.

Transporte

Debido al último concierto de Bad Bunny en River, la línea D de subterráneos funcionará con horario extendido hasta las 1.30 horas del lunes. La estación terminal Congreso de Tucumán solo permanecerá abierta para el ingreso de pasajeros.

Cabe recordar que el tren Sarmiento no brindará su servicio habitual hasta el lunes 16. Lo que también sufrirá modificaciones son las paradas de colectivos habitualmente ubicadas sobre avenida Libertador, como la de la línea 29, que será trasladada hacia avenida Cabildo.

Recomendaciones para asistir al show

La productora que organizó el evento solicitó a los asistentes que se dirijan a la intersección correspondiente según su ubicación para agilizar el ingreso al predio.

A su vez, se dividió los ingresos según el sector del ticket para facilitar el movimiento de la gente. El mismo quedó establecido de la siguiente forma:

Campo trasero: quienes tengan esta entrada deberán dirigirse por la intersección de Av. Libertador y Campos Salles.

quienes tengan esta entrada deberán dirigirse por la intersección de Av. Libertador y Campos Salles. Plateas Belgrano en todos sus niveles, campo delantero Stage B y plateas Centenario media y alta: por Av. Libertador y Udaondo.

por Av. Libertador y Udaondo. Campo delantero Stage A, Los Vecinos, plateas San Martín y plateas Sívori: utilizan la entrada de Av. Alcorta y Monroe

Se trata de un operativo que busca evitar aglomeraciones en los puntos de control y asegurar que el público ocupe sus lugares antes del inicio del espectáculo principal.