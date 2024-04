Bafici 2024: estrenos, clásicos, sorpresas y todo lo que hay que saber

Escuchar

El Bafici cumple 25 y tiene motivos para festejar. Para empezar, por haber llegado al cuarto de siglo con continuidad (excepto por la edición de 2020, cuando la pandemia obligo a suspenderlo). En diciembre último, tras la transición en el Gobierno porteño, la realización del festival que organiza el ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires era un interrogante.

“Había mucha gente que pensaba que el Bafici no se iba a hacer, pero se hizo y cuando vean la programación creo que van a entender el trabajo que hicimos”, dijo Javier Porta Fouz, director del festival, durante la presentación de la nueva edición, que se realizará del 17 al 28 de abril próximos, y agradeció a la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes por confiar en el equipo que viene trabajando desde hace varios años.

Por su parte, Ricardes agradeció “a los equipos viejos que venían trabajando, a los equipos nuevos que se están incorporando y liderando este nuevo festival, para que podamos estar hoy aquí, en tiempo y forma, en fecha prevista, con web nueva, con una programación maravillosa, dando inicio a este festival”. Además, la ministra destacó: “En estos 25 años, el Bafici ha traspasado siete jefes de Gobierno; y creo que hablar hoy de la continuidad de uno de los festivales más importantes de la Argentina es una celebración”.

Javier Porta Fouz, director del festival, y la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, durante la presentación de la nueva edición del Bafici Prensa Bafici

La celebración no se limita a la continuidad, claro, sino que se expande a la programación diseñada por el equipo que integran los programadores Juan Manuel Domínguez, Magdalena Arau, David Obarrio y Agustín Masaedo, con consultoría de Álvaro Arroba Martínez.

Durante los 11 días que durará el festival se presentarán 280 películas, entre largos y cortometrajes, distribuidas en más de 500 proyecciones. Habrá estrenos mundiales de films argentinos y extranjeros, organizados en las competencias y en las secciones ya clásicas como Baficito, Música, Nocturna, Cine sobre cine, Lugares y Comedias, entre otras. Además, habrá visitas de realizadores y actividades especiales.

Desde este jueves se podrá consultar la grilla de programación en la flamante web del festival bafici.org, mientras que el catálogo estará disponible a partir del martes 9, el mismo día que comenzará la venta de entradas.

Fuck You! El último show, de José Luis García Prensa Bafici

La película de apertura será School Privada Alfonsina Storni, de Lucía Seles, quien ganó la competencia argentina el año último, con su film Terminal Young. Para cerrar el festival se presentará Fuck You! El último show, de José Luis García, un valioso registro en vivo del último show de Luca Prodan y Sumo.

Cine argentino

Según contó el director del festival durante la presentación, este año rompieron el récord de inscripciones de películas argentinas. El cine nacional estará presente en las diversas secciones del Bafici, empezando por la competencia internacional, en la que estarán los largometrajes El placer es mío, de Sacha Amaral, y La odisea de Kamatsu, de Leo Liberman y Sofía López Mañán; además de los cortometrajes La pasión, de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale; La vuelta, de Gastón Urquía Romano; y Lenny, de Nicolás Gontovnikas.

Dentro de la competencia Vanguardia y género se verá Animales que hablan, de Violeta Montoya; Bajo Naranja, de Michael Taylor Jackson; Devora, de Iván Rojas y Andrés Borghi; En el mismísimo momento, de Rita Pauls y Federico Luis Tachella; Irondy, de Noemí Fleitas Prieto; y ¡Homofobia!, de Goyo Anchou.

La dama regresa, de Jorge Polaco Prensa Bafici

Por otro lado, la competencia Argentina tendrá 30 títulos, entre cortos y largos, que congregan a nuevos directores y a realizadores que ya estuvieron en el festival, como José Celestino Campusano, Marco Berger, Matías Szulanski, y Raúl Perrone, quien según Porta Fouz equipara a Hong Sangsoo en la cantidad de películas presentadas en las distintas ediciones del Bafici.

En el resto de las secciones también habrá una amplia oferta de cine argentino, incluidos los homenajes a Eva Landek, con la presentación del documental Maldita Eva, de Pablo Spatola, además de tres títulos de la realizadora; y a Jorge Polaco, de quien se proyectarán En el nombre del hijo y La dama regresa, junto con el documental de María Onis dedicado a su vida y obra.

Lo nuevo de viejos conocidos

El plato fuerte de cada edición para muchos cinéfilos es la sección Trayectorias, en la que se presentan las nuevas películas de cineastas consagrados. Este año no faltará el film más reciente de Hong Sangsoo, el director coreano que tiene fanáticos casi tan devotos como los de Taylor Swift. Además de A Traveler’s Needs, se presentarán títulos como Favoriten de Ruth Beckermann; Leme do destino, de Julio Bressane; The Visitor, de Bruce LaBruce; Requiem, de Jonas Mekas; Cosmic Miniatures, de Alexander Kluge; Después de Un buen día, de Néstor Frenkel; L’Empire, de Bruno Dumont; y MMXX, de Cristi Puiu, entre otros.

Dos directores que ya participaron del Bafici, el español Gonzalo García Pelayo y el chileno Cristián Sánchez, serán el centro de Retrospectivas del presente, con una selección de sus trabajos recientes. También habrá un foco dedicado a Giacomo Abbruzzese y otro a Rodrigo Areias.

Para volver a ver (o descubrir)

Aunque el atractivo más evidente del Bafici sean los estrenos del cine nacional e internacional, el festival también ofrece la experiencia de volver a ver películas del pasado por primera vez en una sala de cine o saldar una deuda pendiente con un clásico. En esta edición, dentro de la sección Rescates, estarán Después de hora, enorme comedia de Martin Scorsese; París, Texas, de Wim Wenders; Enredos de oficina, de Mike Judge; L’Amour fou, de Jacques Rivette; La caja de Pandora y La Atlántida, de Georg Wilhelm Pabst; y la magnífica La captura del Pelham 1-2-3, de Joseph Sargent.

París, Texas, de Wim Wenders

La proyección de Adiós Sui Generis, de Bebe Kamin, en una copia 35mm, será uno de los eventos imperdibles de esta sección y de todo el festival. El cine argentino también estará representado por dos películas que estuvieron en ediciones pasadas del Bafici: Tan de repente, de Diego Lerman, y Las vidas posibles, de Sandra Gugliotta.

Sedes y entradas

El Teatro General San Martín será este año el centro neurálgico del festival, con funciones en la emblemática sala Lugones y en las dos salas del Cultural San Martín, además de un punto de encuentro y un espacio para las actividades especiales. El Cine Gaumont, otro espacio ya clásico del Bafici, tendrá funciones en dos de sus salas; mientras que el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken también será parte clave del festival, como ya es tradición. La novedad para esta edición es que se sumarán cuatro salas de Cinépolis Plaza Houssay; y tres del recientemente renovado complejo Cine Arte Cacodelphia.

El cine Gaumont, una de las sedes que tendrá el Bafici 2024 Fabián Marelli - LA NACION

Las entradas tendrán un valor de 1500 pesos (1200 para jubilados y estudiantes) y se podrán comprar online a partir del 9 de abril, a las 10 en bafici.org o personalmente del 9 al 28 de abril en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530); del 18 al 28 de abril en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551), Espacio INCAA Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635), Cinépolis Plaza Houssay (Av. Córdoba 2135), y Cinearte Cacodelphia (Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150).

