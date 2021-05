Barbie Vélez explicó por qué dejó Corte y Confección

Algunas acciones hablan por sí solas, representan cabalmente la forma de ser de quienes las realizan. Barbie Vélez les explicó a sus seguidores por qué se fue de Corte y Confección (eltrece) y a quién benefició con su decisión.

Tras haber recibido una enorme cantidad de mensajes de sus seguidores, Barbie Vélez decidió recurrir a las redes sociales y aclarar por qué dejó el programa conducido por Andrea Politti. “Sí, me fui, muy triste, porque si bien fue una decisión que tomé… no es que me obligaron o me echaron, hay decisiones que a uno le cuestan más, que son más tristes, pero la verdad que me parecía que era lo más justo”, expresó Vélez a través de una serie de stories en Instagram.

Sobre los motivos de su renuncia a Corte y Confección, Vélez explicó que no iba a poder asistir al ciclo y eso fue clave en su decisión. “Me tenía que ausentar durante unas semanas, así que me parecía más justo cederle el lugar a una compañera [Valeria Archimó] que podía quedarse. La verdad es que la pasé tan bien, mis compañeros son tan lo más, hermoso todo, la producción, todo, que obviamente no podía evitar sentirme triste”, reconoció.

Barbie Vélez habló de su salida de "Corte y Confección"

Además, Vélez repasó distintos momentos desde el comienzo de la última temporada y celebró los vínculos forjados en el certamen. También agradeció a los profesionales que trabajan fuera de cámara y de todo el staff.

“Quizás me vieron un poco triste porque obviamente dejar un lugar que venimos grabando desde febrero, un poquito antes de febrero, todos los días, muchas horas, se formaron vínculos divinos con mis compañeros, que los amo, con la producción que son lo más, entonces por un lado empecé a decirme: ‘¿Qué hago, me quedo unos días más?’. Pero también era egoísta realmente quedarme unos días más y dejar quizás que una compañera se vaya sabiendo que en unos días me iba a tener que ir. Fue esa la decisión, dejando mi egoísmo de lado”, concluyó.

LA NACION

