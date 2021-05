Narda Lepes intervino en un fuerte debate entre Damián Betular y Germán Martitegui sobre una receta

En plena gala de eliminación de MasterChef Celebrity, Damián Betular y Germán Martitegui dispararon un interesante debate gastronómico sobre las papas españolas. Es que los jurados se mostraron en posiciones distintas respecto al popular plato: mientras que Betular señaló que son redondas, fritas y poco crocantes, Martitegui apuntó que no deben crujir en la boca, ya que deben sacarse del aceite antes de llegar a ese punto. Ahora, Narda Lepes, reconocida colega de ambos chefs, se involucró en el debate y dio su parecer el respecto.

“La papa española no es una papa frita redonda, es una papa frita que está como a mitad de freír y a veces tiene cebolla, queda abierto el debate pero me parece que no son estas”, señaló Martitegui a Alex Caniggia. En total desacuerdo, Betular lo cruzó: “Yo voy a cerrar el debate porque para mí, de donde yo vengo, yo pedía esto y venía con platina con las papas fritas de forma redonda. Mi familia tenía un restaurante en la ruta 2 con este tipo de comida”. “No, perdón, esto no puede quedar así”, insistió Martitegui. “Yo no dije que es al horno la papa, yo a Carmen [Barbieri] le dije ‘son fritas, pero se paran de cocinar antes de estar crocantes´, para mí esa es la diferencia”, agregó.

Damián Betular y Germán Martitegui debatieron sobre la preparación de un tradicional plato español y Narda Lepes decidió intervenir

En una entrevista que dio a La Once Diez, Narda Lepes intervino en el fuerte debate que se generó entre los jurados y aseguró: “Son rodajas y fritas, con una sola fritura”. Aunque aclaró: “Le podés poner cebolla si querés”. En ese sentido, Lepes advirtió sobre la flexibilidad de las recetas caseras, que pueden tener múltiples variantes. “Las cosas muy relacionadas a la cocina hogareña tienen muchas versiones y para Germán son así porque una tía la hacía así y está bien; y para Damián se lo hacían así y está bien”, señaló, uniendo posiciones. “Quizás uno puede ser más determinante con otras cosas, pero con platos tan caseros no podés ser tan preciso”.

En ese sentido, Lepes advirtió que el debate se trata apenas de una broma entre colegas. “Están todos jugando ahí. ¡Dejalos que se diviertan! Le dan de comer a todos en la semana, está bárbaro. Lo de los platos, también tiene que ver con que en qué momento ese conocimiento de ese plato quedó en vos, quién te lo dijo, eso influye para uno, para cualquiera un para un cocinero”, cerró.

