Barbie Vélez mostró el Lado B del embarazo: reveló qué es lo que más sufre y recibió una lluvia de consejos

A semanas de cumplir su primer aniversario de casados, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se preparan para un desafío aún más grande que el matrimonio: la paternidad. Luego de mantenerlo en secreto por un período de tiempo, la feliz pareja compartió la noticia con sus seguidores a través de un emotivo posteo y, más tarde, la actriz brindó una entrevista exclusiva a LAM (América), en donde dio detalles sobre cómo atraviesa este momento. Semanas después del gran anuncio y mientras deja atrás el primer trimestre, volvió a mostrarse en su perfil de Instagram, pero esta vez para revelar qué es lo que más sufrió hasta ahora.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez serán padres por primera vez instagram @barbiepucheta

A diez días de haber confirmado su embarazo, Barbie Vélez decidió usar nuevamente sus redes sociales para compartir parte de su experiencia con sus más de 3 millones de seguidores. Para esto armó un carrusel de fotos en el que recopiló algunos de los fragmentos de su rutina en estos primeros tres meses.

Acostada en la cama, dormida acurrucada con su perro, tirada en el sillón con los ojos tapados por el brazo, las comidas que se convirtieron en sus antojos y hasta una de su esposo, Lucas Rodríguez, quien con una sonrisa le acercó el desayuno a la cama fueron solo algunas de las postales que eligió para ilustrar esta nueva vivencia. En la descripción, la futura madre resumió en un par de líneas los cambios más notorios de esta etapa.

Barbie Vélez habló sobre su embarazo instagram @barbiepucheta

“Resumen de estos tres meses. Cambios en gustos de comida y en mi piel. Emociones a flor de piel. Náuseas, asco y sueño por mil. Amor y contención por un millón”, tipeó, mezclando en partes iguales los aspectos buenos y los malos. El posteo recibió más de 100 mil Me Gusta y, en la sección de comentarios, tanto sus colegas como sus fans se detuvieron para enviarle ánimo y una serie de conejos para sobrellevar mejor lo negativo.

Lucas Rodríguez, el marido de Barbie Vélez instagram @barbiepucheta

Barbie Vélez mostró sus antojos del embarazo instagram @barbiepucheta

Barbie Vélez dormida junto a su perro instagram @barbiepucheta

“No te compliques ni te hagas tantas preguntas, todo saldrá inexplicablemente bien”, “Yo me la pasé cuatro meses vomitando todo, lo único que me calmaba era tomar gatorade de manzana, capaz te sirve” y “Mi único consejo que aprovechen para dormir, mirar series y pasear”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió.

La emoción de Nazarena Vélez al enterarse de que será abuela

Poco después de confirmar su embarazo, Barbie Vélez realizó una entrevista exclusiva con LAM, en donde su mamá cumple el rol como angelita. Allí contó: “Estoy de tres meses, estoy con mucho sueño, mucho cansancio, pero es todo nuevo para mí. Lo que me bancó mi mamá, me resguardó en todo, yo le conté el primer día porque no sabía qué hacer. Eran muchas cosas en mi cabeza. En un principio solo lo sabían mi mamá y mi papá, y con Lucas nos daba mucho miedo que se filtrara. Fuimos muy cautelosos, y no le dijimos a nadie (…). Quería hacer todos los estudios, y que estuviese todo bien”.

Nazarena Vélez se emocionó al hablar del embarazo de Barbie Instagram

Nazarena, una de las primeras en enterarse, no pudo disimular su emoción al compartir la noticia y habló de su hija con mucho amor. “Pensé que con los tres hijos que tengo, ya tenía la vida resuelta, y ahora que Barbie está embarazada, me doy cuenta de que no, porque estoy pendiente que ella y el bebé estén bien. Lo único que puedo decir, es que va a ser una madre increíble. Por lo que ella hizo con Thiago en el peor momento, y cómo ella se puso encima la crianza, no tengo ninguna duda que va a ser una mamá increíble”, manifestó entre lágrimas.