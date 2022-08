Quién es Lucas Rodríguez, el productor teatral que tendrá un hijo con Barbie Vélez

En las últimas horas, Barbie Vélez sorprendió a todos con una noticia emocionante: junto a su marido, Lucas Rodríguez, están esperando a su primer hijo. La actriz de 28 años utilizó su cuenta de Instagram para hacer el gran anuncio. “Se agranda la familia y no podemos estar más felices”, escribió y adjuntó una foto en la que se la puede ver sonriendo y abrazada a su pareja.

De perfil bajo y con poca actividad en las redes sociales, el joven de 26 años conoce a Barbie desde que era chico. Cabe recordar que Lucas es hijo de Fabián Rodríguez, quien fue esposo de la mamá de Barbie, Nazarena, relación de la cual nació Thiago (11).

Así anunció Barbie Vélez que está embarazada (Foto: Instagram @barbiepucheta)

“En realidad nos conocíamos y no nos conocíamos. Nos veíamos en el cumple de Thiago y poco más. Nunca hubo convivencia ni vacaciones juntos”, aclaró la actriz en una entrevista con LA NACION de septiembre del año pasado. Todo cambió hace poco más de un lustro, cuando Barbie comenzó una relación de amistad con la hermana de Lucas, Camila. “Empezamos a cruzarnos, a charlar, a salir. No lo contamos desde el inicio porque queríamos ver a donde llegaba. Fuimos precavidos hasta que nos dimos cuenta de que funcionaba; nos queríamos y lo contamos”, recordó Vélez.

Después de más de cuatro años de convivencia, se casaron el 21 de septiembre de 2021 por civil, y el 25 del mismo mes ofrecieron una fiesta para 100 personas en una estancia de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz. La propuesta, como corresponde en estos casos, fue muy romántica. Lucas la sorprendió con la pregunta durante un viaje familiar en Punta Cana.

Lucas Rodríguez y Darwin, la mascota que adoptó con Barbie Vélez (Foto: Instagram @soydarwinbb)

“No me lo esperaba”, reconoció Barbie en diálogo con este medio. “No sabía que él soñaba con casarse y tampoco lo pensaba yo. Estábamos muy bien y por eso fue una sorpresa muy grande cuando me lo propuso”, remarcó.

Fue ella quien se encargó de aclarar a qué se dedica su esposo, después de la insistencia de sus seguidores. “Recibo muchas preguntas sobre el trabajo de Lucas. Él es productor”, explicó Vélez a través de las redes sociales. Si bien el perfil de Instagram de Rodríguez es privado, en su biografía figura el link a Duende, su productora de teatro y streaming. Actualmente, Rodríguez trabaja junto a su suegra en la puesta en escena de la obra Me enamoré de vos, que protagonizan Nazarena y su pareja, Santiago Caamaño.

Una postal de la boda de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez (Foto: Gerardo Viercovich/LA NACION) Gerardo Viercovich

La posibilidad de ser padres siempre estuvo latente en la pareja, pero cada vez que se lo preguntaban a Barbie, la actriz ponía un freno. “Es un tema que hablamos porque los dos tenemos el deseo de ser padres, pero más adelante. Tengo 27 años y estoy enfocada en el trabajo y Lucas también”, dijo en diálogo con LA NACION.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se casaron en septiembre del 2021 (Foto: Instagram @barbiepucheta)

Finalmente, Barbie confirmó que está embarazada de tres meses y compartió las primeras sensaciones al aire de LAM (América TV), programa en el que su mamá Nazarena es panelista. “Estoy de tres meses, estoy con mucho sueño, mucho cansancio, pero es todo nuevo para mí. Lo que me bancó mi mamá, me resguardó en todo, yo le conté el primer día porque no sabía qué hacer. Eran muchas cosas en mi cabeza”, sostuvo la actriz a través de una videollamada.

Y reveló: “En un principio solo lo sabían mi mamá y mi papá, y con Lucas nos daba mucho miedo que se filtrara. Fuimos muy cautelosos, y no le dijimos a nadie (…). Quería hacer todos los estudios, y que estuviese todo bien”.