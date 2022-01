Barbie Vélez protagonizó un insólito accidente en el gimnasio y terminó de la peor manera: “Me esguincé”

Luego de dar positivo de coronavirus, Bárbara Vélez se recuperó y regresó a su habitual rutina, que incluye compromisos de trabajo e intensos entrenamientos. Sin embargo, su vuelta al gimnasio no fue como lo esperaba.

En medio de la nueva ola de Covid-19, que sigue marcando récords en Argentina, Barbie fue una de las famosas que se contagió. Tras dar positivo, la modelo se aisló y se alejó durante algunos días de sus redes sociales, lo que despertó la intriga de sus seguidores. En medio de las polémicas especulaciones que surgieron en torno a qué había ocurrido, su madre, Nazarena Vélez confirmó que su hija había contraído la enfermedad.

Una vez recuperada, la actriz volvió a realizar sus actividades cotidianas, entre ellas, retomó el gimnasio. Barbie suele mostrar a diario en Instagram las impresionantes rutinas de entrenamiento que realiza.

El insólito accidente de Barbie Vélez en el gimnasio

La hija de Nazarena Vélez es una apasionada del ejercicio físico y, con el tiempo, se convirtió en una referente para los jóvenes que comparten su misma pasión. Incluso, en su perfil se puede apreciar en sus historias destacas un apartado con decenas de rutinas para que sus seguidores usen de ejemplo.

Mediante un video que publicó recientemente en su cuenta personal, la actriz se dirigió a sus fans para contarles un doloroso accidente que sufrió en el gimnasio. Llamativamente, según expresó Barbie, el golpe no fue en medio de los ejercicios si no, una vez que había finalizado su entrenamiento.

“Hola, ¿cómo están? Bueno, la cuestión es la siguiente…”, inició en el posteo Vélez, aunque rápidamente se tentó y detuvo la historia. A continuación expresó su sorpresa por lo sucedido y continuó incrédula entre risas: “Les juro que me río de mi mala leche, no lo puedo creer”.

De esta manera despertó la intriga de sus más de tres millones de seguidores y confesó: “¿Pueden creer que me esguincé el tobillo? Así como lo escuchan, me esguincé el tobillo. Encima, de la manera más tonta”. A pesar de ser una lesión menor, aseguró que sintió un fuerte dolor y deberá comenzar con una rehabilitación para recuperarse.

Así, Barbie Vélez que hace unos meses disfrutó de una luna de miel de ensueño en México con su marido Lucas Rodríguez, destacó que aún no puede entender cómo sucedió el accidente y concluyó irónicamente: “Vos me decís, fue entrenando, fue corriendo… No, ya había terminado de entrenar, todo, estaba caminando y pisé mal en ojotas, no es que en tacos. Hermoso”.