Invitada en el programa Estelita en casa (América TV), Barbie Vélez habló de su relación de pareja con Lucas Rodríguez. En una entrevista con todos los condimentos, la actriz explicó que abordaron el tema del poliamor con su novio, pero aclaró que en el único caso que lo aceptaría sería para evitar una infidelidad.

Desde que se dispuso el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, Barbie y Lucas se mudaron a la casa de la madre de la actriz. Allí conviven con Nazarena Vélez, su pareja Santiago Camaño y el pequeño Thiago. Lo que en principio iba a ser algo breve terminó siendo una experiencia de siete meses.

Sobre la convivencia en la casa de su mamá, Barbie destacó la buena relación que hay entre todos los integrantes de la familia. Consultada por Jey Mammon sobre cómo se las arreglaban para los momentos de intimidad, la actriz salió del pasó con una sutileza. "Hay una realidad: yo voy bastante a mi casa. O sea, estoy parando acá pero hay cosas que tengo que hacer en mi casa", afirmó, entre risas cómplices con el conductor.

Además, Mammon quiso saber qué opinaba sobre las relaciones abiertas o con más de dos integrantes. "¿Poliamor o cuernos silenciosos?", preguntó.

Próxima a estrenar Hermanes, obra por streaming con la dirección de Fabián Vena, Vélez respiró hondo y se tomó su tiempo para responder. Tras explicar que había hablado el tema con su pareja cuando surgió el boom en los medios, la actriz aclaró en qué situación optaría por ese tipo de vínculo.

"Poliamor. Yo soy cero poliamor. Sí lo hablamos, pero no para empezar con el poliamor, sino que lo charlamos cuando era el tema de moda y él [por Lucas Rodríguez] cero. Yo soy muy anticuernos. Me parece que o cortás o abrís la pareja. Me parce mucho mejor y mucho más valioso", concluyó.