Barby Franco celebró el alta de su bebé con un tierno y festivo video: “Gracias a todos”

En la última semana, hubo una noticia que generó una gran preocupación dentro del ambiente mediático: el estado de salud de Sarah, la hija de Fernando Burlando y Bárbara Franco. La bebé de tres meses fue internada el sábado 11 de marzo en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) y, según pudo saber LA NACION, ingresó con un cuadro de infección urinaria. Tras varios días envueltos en temores y actualizaciones sobre su estado de salud, finalmente la modelo informó, a través de sus redes sociales, que ya fue dada de alta.

“Nos vamos a casa. Gracias a todos por el amor y profesionalismo”, escribió este viernes 17 en su cuenta de Instagram junto a un tierno video donde se la ve con la pequeña a upa mientras caminan por el pasillo rodeado de los profesionales que se ocuparon de la situación.

Barby Franco celebró el alta de su hija

A raíz del posteo, muchos amigos y colegas de la pareja festejaron la novedad a través de cientos de mensajes. La exmodelo y atleta Virginia Elizalde expresó: “Qué alegría Barbie. Besos a los 3″. En tanto que la periodista Sandra Borghi escribió: “Bien chicas, qué alivio”. Entre otras amigas, fue la conductora Carolina Haldemann quien destacó: “Qué alegría. Saritah guerrera”.

El día a día de la familia en el centro de salud

Desde que se conoció la situación, Franco compartió en sus Stories de Instagram diversos escenarios en los que se encontraba y los sentimientos que pasaban por ella. Desde su fe en Dios, hasta la peculiar celebración que vivieron en la clínica, ningún detalle pasó por alto y utilizó la plataforma virtual como una manera de llevarles tranquilidad a sus seguidores.

En una ocasión compartió la foto de un portarretrato de su hija junto a una imagen de la Virgen Desatanudos, una representación de María muy popular en los últimos años, que simboliza la capacidad de esta figura religiosa para destrabar -o desatar- las dificultades humanas.

Si bien no hizo ningún comentario al respecto, si dio lugar al pedido para que la proteja en el difícil momento que le tocó atravesar. En otra imagen que publicó, se pudo ver a la bebé recostada en una camilla mientras su padre la miraba con ternura. “Aunque me sienta mal, siempre sonrío”, expresó.

Sarah permanece internada y sus padres la acompañan en todo momento Instagram @barbaritafranco21

Desafortunadamente, la pequeña cumplió tres meses de vida en medio de la internación. Sin embargo, esto no fue un impedimento para ponerle la mejor energía a la situación.

“¡Hoy cumplo tres meses y lo festejo acá! Por suerte me siento muy bien… Tuve 39,6 de fiebre y mis papás me llevaron al médico. Me dijeron que tengo una bacteria y eso me hizo infección urinaria, por suerte estamos matando al bichito”, introdujo Barby en otro posteo con la firma de su hija.

¡“Y yo me siento muy bien. Gracias a todos por sus mensajes tan lindos tanto para mí como a mis papás! Pronto nos iremos a casa junto a mis perritos”, cerró.

El emotivo posteo desde la clínica que compartió Barby Franco en el cumple mes de su hija Instagram @barbaritafranco21

Por otra parte, la familia recibió una visita muy especial que les sacó una sonrisa y tampoco dudaron en publicarlo en redes. Graciela Sosa, la madre de Fernando Báez Sosa, se acercó para acompañarlos en esta instancia: “Gracias, Tía Greis, por venir a mimarme. Te amamos”.

Con el video que publicó recientemente Franco, y con el alta de Sarah, le puso fin a las actualizaciones del estado de salud y afortunadamente la niña se recuperó tras pasar por un extenuante tratamiento con antibióticos.

