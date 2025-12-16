El apasionado beso de Ángela Torres y Marcos Giles en vivo que revolucionó las redes e hizo real el shippeo de Margelita

El sueño de los fanáticos de Margelita finalmente se hizo realidad. Después de meses de indirectas, coqueteos, salidas “de amigos” y un shippeo que revolucionó las redes, este martes 16 de diciembre se dio el momento tan esperado: el beso entre Ángela Torres y Marcos Giles. Fue una escena literalmente sacada de una telenovela. Ocurrió durante una puesta que armaron en el programa de streaming Nadie dice nada (LUZU TV) y más allá de debatir sobre realidad y ficción, todos se quedaron con el apasionado momento que vivieron frente a cámara.

Hacia el final del programa, Torres se vistió de blanco para actuar, como Angélica, en su supuesto casamiento, el cual se organizó en una terraza. Quien la casaba era el influencer David Quint, conocido como Davo. Pero, antes de dar el sí, como en toda buena telenovela, alguien irrumpió en la boda para impedirla y declararle su amor a la novia: Marcos Giles o “Toti” su nombre de ficción. “¿Vas a negar todo lo que pasamos? ¿De verdad me decís que te estás casando?“, le dijo. ”Toti no me la hagas más difícil. Ya sabés, lo nuestro es imposible", le respondió ella.

Marcos Giles y Ángela Torres protagonizaron una novela en Luzu TV que terminó con un apasionado beso (Foto: Captura de video)

“¿Por qué es imposible? El amor está primero, es lo que me dijiste siempre. Confiá. Estamos conectados, el 21, el hilo rojo, todas las señales, el oso... por favor no me hagas esto, me matás. (...) Sabés lo que siento cuando te veo, se me explota el pecho. (...) ¿Por lástima vas a dejar de amar? ¿Por qué no te entregás al amor de una vez?“, le dijo él para convencerla. Si bien en un primer momento ella tuvo sus reservas y puso excusas, finalmente, escuchó a su corazón.

”Siempre fui yo, lo sabés", le aseguró él y ella con una mirada pícara lo agarró de la nuca y se fundieron en un apasionado beso que les valió los aplausos de todos los presentes y el festejo, desde el estudio, de Nicolás Occhiato y Romina “Momi” Giardina.

Los fanáticos reaccionaron al beso de Giles y Torres (Foto: Captura de video)

Aunque fue parte de una escena que armaron para Luzu, independientemente de eso, los fanáticos se quedaron con que, por fin, hubo un beso de Margelita y el video no tardó en volverse viral. “Por fin hermano, se nos dio”; “Tranqui el besito que se dieron por suerte”; “Perdón, pero la forma en la que él le comió la boca fue de otro mundo, ese chico estaba desesperado por besarla” y “Estoy temblando, se nos dio finalmente”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de X. Si bien no está claro cuál es el tipo de relación que tienen Torres y Giles, cada vez dan más indicios de que entre ellos existe más que una buena amistad.