El mes pasado, Bebe Contepomi fue víctima de inescrupulosas burlas en Twitter cuando se viralizó un fragmento de su entrevista por Instagram con el reggaetonero J Balvin . En el video se puede ver al periodista haciendo algunos gestos con su cara, que derivaron en muchas especulaciones. Invitado a La Noche de Mirtha , habló sobre este episodio y el acoso cibernético que sufrió durante algunos días.

El hombre comenzó relatando el choque que tuvo hace unos días en Palermo , y la charla derivó en el revuelo que causó su nota. "Choqué, pero no fue pisteando sino por mal manejo, aceleré y... Fue un choque tonto, pero bueno, venía de unos días bravos", comenzó diciendo.

"La semana anterior se había armado un revuelo terrible por una nota que hice con J Balbin", explicó. "El cantante, que está en la cima hoy, estaba en Medellín así que lo llamé desde una oficina de la radio y hablamos 30 minutos. De esa media hora, cortaron un fragmento de 10 segundos de unos movimientos míos, de 'tics' que tengo. Se me ve moviéndome mucho".

Poco a poco, ese video comenzó a difundirse. "Primero me llegó por WhatsApp y al día siguiente empezó a circular en Twitter, lo que fue abrumador. Decían que yo estaba 're loco', que estaba puesto", señaló al decir que muchos estaban convencidos de que se había drogado. "Los que me conocen decían, 'así es el Bebe'. Fue todo tan abrumador que me puse a investigar sobre el bullying y el acoso".

"Yo al principio no le di importancia, pero de repente me empezaron a llamar de todos lados, hasta mis hermanos me preguntaban si estaba bien. Después de Twitter, el video llegó a los programas de chimentos y, al día siguiente, me empezaron a defender muchas personas como Calamaro y Fito... al quinto día ya se habían olvidado de todo y buscaron a otro para molestar", agregó riéndose un poco de la situación.

Si bien el periodista no se vio afectado, sintió cierta molestia por lo sucedido. "Era un video de 10 segundos nada más, en donde se veía un tic mío, pero en un momento se volvió muy abrumador. Es tan fuerte todo lo que se dice que llegás a dudar de vos mismo y te planteás si es necesario salir a pedir perdón. Fueron tres días en que no paraba".

"Esto le pasa a alguien que no está sólido en la vida, que no tiene contención, y es gravísimo. A mi no me importó nada, más allá de que perdí tres días contestando mensajes de que estoy bien", expresó. "Te llama tu viejo llorando, ves a tus hermanos que no saben cómo preguntarte... todo por unos segundos".

A raíz de esto, Contepomi se puso a investigar sobre acoso virtual. "Cuando sos mayor de edad no se llama bullying, se llama acoso cibernético. Si se trata de niños sí es bullying", diferenció. "Nunca me había pasado algo tan fuerte".