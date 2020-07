Belén Francese y su abogado revelaron cuáles serán las medidas que tomarán frente a la denuncia de sus vecinos Crédito: Instagram

Belén Francese fue una de las famosas que se contagió de Covid-19 luego de haber participado de las grabaciones de El precio justo , el ciclo que conducía Lizy Tagliani por Telefe. Si bien su evolución fue favorable y el resultado del último hisopado fue negativo, la actriz se encuentra por estas horas enfrentando un nuevo conflicto: una multa y una supuesta denuncia penal de sus vecinos , que la acusan de haber utilizado los espacios comunes del edificio luego de haberse enterado de que había contraído el virus. El jueves, un testeo masivo realizado dentro del complejo de Las Cañitas arrojó nuevos casos positivos.

Conmovida por el nuevo frente abierto, la actriz le explicó a LA NACION : " Estoy asimilando primero una enfermedad que atravesé con miedos e incertidumbres. Fueron muchos días de estrés. Tuve pocos síntomas y gracias a Dios lo puedo contar. Sé que hay gente que no tiene la misma suerte. Ahora estoy acomodándome a todo este caos ".

Francese asegura que la acusación de la administración del edificio en el que vive es falsa, lo mismo que la versión que indica que fue ella quien contagió al encargado y a uno de los guardias de seguridad. "Las fotos tienen fechas y no coinciden con las fechas de contagio. Distorsionaron [los vecinos] una situación y mintieron. Me parece de mala persona tuitear y acusar, señalar a alguien que se está enterando de que está enferma ", explicó.

Desde el momento en el que trascendió que padecía coronavirus, algunos de sus vecinos comenzaron a quejarse en las redes y en distintos programas de televisión de que Francese no había respetado el aislamiento obligatorio en su departamento y se había sacado fotos en un área de juegos de niños que tiene el edificio. Un testeo en el edificio en el que vive arrojó otros nueve casos positivos. Entre los contagiados, se encuentran el encargado y uno de los guardias de seguridad. Según la mediática, esos dos casos fueron confirmados antes de que ella se enterase de que estaba infectada.

La administración del edificio, en tanto, dio dar por válida la acusación contra Francese y decidió multarla. Alejandro Broitman, abogado de la actriz, le contó a LA NACION que él mismo fue a notificarse sobre la sanción. " No me la quisieron entregar y no me dieron ningún tipo de información. Por ese motivo, no estamos notificados. El lunes hablaremos con la administración y veremos en qué situación se encuentra y cómo seguiremos", explicó.

En las últimas horas, comenzó a circular la información de que además de la sanción, la administración habría presentado una demanda penal contra Francese por haber violado las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno para frenar el alcance de la pandemia. Sin embargo, el letrado negó también haber sido notificado al respecto. "Veremos qué acción desplegó la administración y de acuerdo a ello sabremos cómo seguir".

Broitman indicó, además, que piensan accionar contra las personas del edificio que ejercieron actos de discriminación contra Francese y por haber filtrado a los medios la multa impuesta contra su defendida, antes de haber sido notificada. " R especto de la vecina que efectuó discriminación e imputaciones falsas, efectuaremos la denuncia correspondiente por la violación de correspondencia sufrida ", adelantó.