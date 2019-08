Bella Thorne habló sobre su paso por la industria pornográfica

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de agosto de 2019 • 12:07

Bella Thorne habló sobre su participación como productora en un filme de Pornhub y dio detalles sobre su experiencia en la industria pornográfica. La actriz contó como fue su participación en la película Her and Him, que narrará una historia erótica al estilo Romeo y Julieta.

Bella contó que se inspiró en la película Love, de Gaspar Noé, y que no quería hacer "solo una escena de sexo". Para ella, el film debía tener mucha realidad y naturalidad. "No quiero ver todo. Prefiero simplemente obtener partes y partes, porque siento que cuando haces el amor, no ves todo directamente. Estás obteniendo partes y partes. Estás viendo esto y un poco de eso", contó en una entrevista.

Su razón para producir esta película fue su interés por cómo la gente tiene sexo. "La manera en que veo lo sexy es viendo todo pero nada también. Como dejar mucho a la imaginación, pero dejar que sea tan natural que lo veas", explicó.

Las confesiones sexuales de Bella Thorne 04:24

Video

Este año, la actriz protagonizó los titulares de las noticias debido a que filtró sus propias fotos íntimas ante las amenazas de un hacker; luego, en una entrevista para el programa Good Morning America realizó declaraciones con respecto a su vida sexual y volvió a ponerse en el centro de la escena viral. "Soy pansexual y no lo sabía", dijo. Y agregó, con respecto a su atracción por las personas más allá de su género: "Alguien me explicó bien de qué se trata. Te gustan los seres. Literalmente te gusta la personalidad".

La estrella de 21 años saltó a la fama por la serie de Disney Shake It Up actualmente está de novia con el cantante italiano Benjamin Mascolo. A principios del año pasado, con una emotiva publicación en Instagram, la actriz confesó que fue víctima de abusos sexuales "físicos y psicológicos" hasta los 14 años.

En junio, sus redes sociales fueron hackeadas. Luego de recuperar sus cuentas y tras hacer la denuncia correspondiente, la actriz decidió filtrar sus propias fotos en Twitter. "Siento que alguien me quitó algo que sólo quería que viera alguien especial. Esta persona me ha enviado fotos de otros famosos. No va a detenerse conmigo, ni con ellos. Va a seguir", escribió junto a las imágenes en Twitter.

Además agregó: "Estoy haciendo esto público porque es mi decisión. No vas a poder sacarme una sola cosa más. Hoy podré dormir bien, sabiendo que recuperé el poder. No podés controlar mi vida y nunca lo harás. Estas son las fotos con las que me amenazaba diciendo que las difundiría. En otras palabras, aquí están mis lolas".