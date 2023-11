El mal momento de Belu Lucius por la salud de su mamá: “Dejen de hacerse mala sangre por cosas que tienen solución”

escuchar

Belu Lucius es una de las influencers más queridas del país y, tal como acostumbra a hacer, comparte cada detalle de su vida privada con sus 3.1 millones de seguidores que tiene en Instagram, quienes esperan ansiosos un nuevo día para ver su divertido contenido. Sin embargo, en las últimas horas preocupó a todos con un nuevo problema de salud.

Con una serie de stories, la exconcursante de MasterChef Celebrity relató el mal momento que vivió Silvia, su mamá, a quien la internaron por un síncope vasovagal, algo que hasta ayer ella y muchos otros desconocían. “Hoy fue un día difícil. Ayer a la noche recibí un llamado a la madrugada sobre una ambulancia que estaba buscando a mi mamá. Síncope Vasovagal. Ya está en casa y de alta”, escribió sobre la imagen que compartió en la que se la vio a la mujer recostada sobre la camilla de una ambulancia.

La influencer relató el susto que vivió al enterarse que a su madre la habían internado por un síncope vasovagal; Contó de qué se trata y alarmó a sus seguidores (Foto: captura/Instagram@belulucius)

En la siguiente Historia, subió un video en el que su mamá estaba con una toalla húmeda sobre la frente para bajarle la fiebre, mientras Emily Lucius acariciaba sus manos. Además, sumó un recuadro informando los síntomas de aquella dolencia. “Palidez, sudoración, cefalea, palpitaciones, náuseas y visión borrosa”, decía. En la misma fotografía, agregó: “Hoy vi la historia de @papuchoelias que contaba que le había pasado lo mismo. Desconocía lo que es un síncope vasovagal. Por suerte estaba sentada y acompañada de todas sus amigas”.

Por último, destacó la importancia de mantener la calma y no estresarse. “Dejen de hacerse mala sangre por cosas que tienen solución. No se angustien por boludeces”, cerró.

Un síntoma vasovagal es una breve pérdida de conciencia con recuperación inmediata. Pese a que es frecuente en todas las personas, quienes más lo sufren son aquellos que realizan profesiones de cierto riesgo como pilotos de aviación y quienes trabajan en alturas.

Belu comparó el mal momento que vivió su mamá con Daniel Antonio Elias, más conocido en redes como @papuchoelias, padre de Jordi Elias, un reconocido influencer, quien contó que su padre había sufrido aquel padecimiento el mismo día. “Ya lo tenemos tenemos aquí y lo esperamos nuevamente así”, escribió el joven en sus Historias al mostrar la recuperación del hombre y en otra imagen, añadió: “Gracias a todos por sus mensajes! Realmente es una bendición sentirnos tan queridos”.

Belu Lucius reveló que al padre de Jordi Elías le pasó lo mismo (Foto: captura/Instagram@jordiielias)

No es la primera vez que la esposa del ex Puma Javier Ortega Desio utiliza su cuenta de Instagram para contar un problema de salud de uno de sus seres queridos. A fines de octubre, la influencer contó que Bautista, su hijo mayor de 5 años, padecía púrpura.

“Ayer a la noche volvieron las manchas y la hinchazón. Volvió el dolor en el pie. ¿Era de esperar? Sí. ¿Podía llegar a pasar? Sí”, escribió mostrando los pies de su pequeño hinchados y con manchas moradas. Anteriormente, había contado que tuvo que salir corriendo al hospital por los dolores insoportables que tenía en los pies el menor y por el color raro y la hinchazón que sufrió.

Ya más tranquila tras volver de la guardia, informó a sus seguidores cuáles eran los pasos a seguir cuando alguien padece la enfermedad que afecta a las plaquetas: “A seguir con reposo absoluto. La púrpura no se va de un día para el otro. Lo bueno es que si él no pisa no hay dolor y el pis tiene color normal”, indicó.