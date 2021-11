Benedict Cumberbatch explicó por qué no le hablaba a Kirsten Dunst en el rodaje de su última película

Benedict Cumberbatch se convirtió en unos de los actores más cotizados de la Industria cinematográfica luego de protagonizar grandes éxitos como The Imitation Game, Doctor Strange, The Courier o la serie Sherlock Holmes. Sin embargo, es reconocido por sus excéntricos métodos de grabación y, en su último rol protagónico, Kirsten Dunst fue testigo de ello.

La pareja está rodando la nueva producción de Netflix, el western The Power of The Dog, donde Cumberbatch interpretará a un vaquero que trabaja en un rancho en la década de 1920. Le película dirigida por Jane Campion se centra en la vida de hermanos Burbank, Phil (Benedict Cumberbatch) y George (Jesse Plemons), quienes dirigen un exitoso equipo de ganadería y, con la aparición en la sociedad de la esposa de George, Rose Gordon (Kirsten Dunst), la trama da un giro inesperado.

En medio de la grabación de este esperado lanzamiento de la plataforma de streaming, trascendió que el protagonista no le dirigió la palabra a su colega durante los rodajes. La información sorprendió al mundo del espectáculo por lo que, en una reciente entrevista con el medio NME, Benedict dio a conocer las razones detrás de su decisión.

En la historia de The Power of The Dog, el personaje interpretado por Cumberbatch tiene una mala relación con el de Dunst, debido a la irrupción de ella en el negocio familiar. Fiel a su estilo, Benedict reconoció que se toma muy en serio sus papeles y explicó: “No quería ser realmente malo con Kirsten, pero necesitaba mantenerme en el personaje. Así que no hablé con ella en el set. Y ella hizo lo mismo”.

“En la trama éramos lo negativo del otro. Nos repugnaba el uno al otro y eso era un punto fundamental en el desarrollo de la historia”, continuó Cumberbatch.

De esta manera, argumentó que a la hora de afrontar un nuevo personaje, siempre busca sentir lo que el papel exige en todos su aspectos, desde sus pensamientos y sentimientos hasta la forma de vestir, oler y vivir. En otra entrevista a Esquire UK, se refirió a este aspecto y reveló: “No me bañé en un esfuerzo por meterme en el rol. Quería que la gente en la habitación supiera a qué olía”.

Benedict Cumberbatch aseguró que, fuera de escena, tiene una gran relación con Kirsten Dunst John Phillips/Getty Images for Netflix

“Sin embargo fue difícil. No fue solo en los ensayos. Iba a comer y reunirme con los amigos de Jane y esas cosas. Estaba un poco avergonzado por la limpieza, en el lugar donde vivía”, explicó y agregó que incluso se envenenó por “fumar como una chimenea”: “Tuve una intoxicación de nicotina tres veces. Cuando tienes que fumar mucho, es realmente horrible”.

Y en este sentido, aseguró que fuera de escena tienen una gran relación con Kirsten Dunst pero insistió en que durante este rodaje, fue necesario cortar con el diálogo y la relación, para poder vivir lo que su personaje, Phil, sentía.

Mientras tanto, Netflix anunció que The Power of The Dog, una de grandes producciones para este 2021, se estrenará el 1 de diciembre en un lanzamiento exclusiva por la plataforma.