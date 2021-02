Benjamín Amadeo contó por qué no estará en MasterChef Celebrity 2: “Me hubiese encantado”

A diferencia de sus excompañeros de Casi Ángeles, Gastón Dalmau y Candela Vetrano, quienes ya firmaron, el actor y cantante Benjamín Amadeo rechazó formar parte de la segunda edición de MasterChef Celebrity (Telefe).

“Me llamaron y me hubiese encantado, porque es un programa que miro y un formato que me gusta mucho, pero tengo ganas de hacer otras cosas... y si no lo puedo hacer al cien por ciento, prefiero que no”, dijo Amadeo en diálogo con el programa Pasa Montagna (Radio Rivadavia).

De esta manera, el ex Casi Ángeles, quien manifestó ser muy bueno cocinando salmón y asado, agregó: “En realidad, a mí me gusta comer y me volví buen cocinero porque me gusta morfar. Fue un derivado de una necesidad”.

El certamen que saldrá al aire este 22 de febrero contará con la participación de: Andrea Rincón, Dani La Chepi, María O´Donnell, Hernán “El Loco” Montenegro, Fernando Carlos, Gastón Dalmau, Sol Pérez, Carmen Barbieri, Alex Caniggia, Daniel Aráoz, Flavia Palmiero, Juanse, Cae, Candela Vetrano y Mariano Dalla Libera.

LA NACION