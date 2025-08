Benjamín Rojas reveló cuál es la canción con la que enamoró a su mujer y enterneció a todos

Mientras se prepara para los seis shows que hará con Erreway en el Movistar Arena, Benjamín Rojas se detuvo un momento a reflexionar sobre los inicios de su relación con Martina, con quien se convirtió en padre de Rita, y reveló cuál es la canción con la que la enamoró.

“‘Bold as Love’. Es originalmente (creo-casi seguro) de Hendrix, pero la versión Mayer es la que inició nuestra relación. Hoy la escuché y pensé en ella, otra vez”, escribió en el pie de la publicación que realizó desde su cuenta de Instagram, en la que acumula 1.8 millones de seguidores.

Benjamín Rojas y el tierno posteo que le hizo a su mujer (Foto: Instagram/@rojas_benja)

Martina Sánchez tiene 39 años y está en pareja con Benjamín Rojas desde 2011 (Foto: Instagram/@rojas_benja)

Entre las imágenes que seleccionó el actor, eligió una de los dos en blanco y negro en la que se los ve sonreír cuando él le habla al oído; otra de ella en la que posa de perfil y con mate en mano; y la última, en la que Martina sostiene en brazos a la pequeña de seis años.

Martina Sánchez junto a Rita, la pequeña de seis años que tuvo con Benjamín Rojas (Foto: Instagram/@rojas_benja)

Además de los miles de likes que colmaron el sentido posteo musicalizado con la melodía de amor con la que Jimi Hendrix -autor original- utilizó para explicar sus emociones, Benjamín obtuvo decenas de comentarios de los usuarios, quienes celebraron su gesto. “Cuánto amo ver el amor puro que hay entre ustedes. Cada foto de ustedes juntos transmite tanta pureza y amor verdadero. Son una familia tan hermosa…“; Una gran mujer y mamá. ¡Son una hermosa familia!! ¡Gracias por dejar que venga, cumpla sus sueños y los nuestros de volverlos a ver juntos!!” y “Ambos son tan afortunados de tenerse, su amor es lo que todos anhelamos. Benja un hombre guapo con tan buenos valores, Marti una bella y gran mujer”, fueron solo algunos.

Algunos de los comentarios que la pareja recibió (Captura Instagram/@rojas_benja)

Cabe recordar que a mediados de abril, Rojas contó cómo fue que conoció a Martina Sánchez Acosta, exproductora de televisión y actual pastelera, con quien está en pareja desde 2011. “Después de mi relación con Mery del Cerro tuve unos años de soltería. Ya estaba más grande y, desesperadamente, buscaba una compañera de vida. Quería enamorarme, formar una familia, tener un hijo... y encontré a quien hoy es el amor de mi vida, que es Martina”, indicó en conversación con +Caras, el ciclo que conduce Héctor Maugeri.

Y continuó: “La conocí trabajando en Telefe. Ella es continuista, estuvo en El secreto de sus ojos. Me encantó cuando la vi. Más allá de lo físico, me encantó su forma de ser, su sentido del humor, su inteligencia. Tiene todo eso que me enamoró”.

“Me costó conquistarla. Le ofrecía llevarla y ella no aceptaba. Fue duro. Estuvimos un año grabando hasta que, por cansancio, un día me dijo ‘bueno, alcanzame’”, completó entre risas.

Quién es Martina Sánchez, la pareja de Benjamín Rojas

Martina estudió cine y trabajó en distintas áreas audiovisuales. Sin embargo, con el tiempo descubrió su amor por la pastelería. A raíz de esto es que hoy está al mando de Teodelinesias, su propio local en City Bell, el cual es todo un éxito y, además, forma parte de Cocineros Argentinos.

Benjamín Rojas y Martina Sánchez Acosta se convirtieron en padres de Rita en 2018 Instagram: @rojas_benja

Después de siete años de novios, llegó Rita, quien nació el 21 de diciembre de 2018 por la noche por cesárea, con un peso de 2,030 kg.