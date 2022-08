Benjamín Vicuña se refirió finalmente a los rumores de tensión con Nicolás Cabré: “Nos conocemos de antiguas administraciones”

Días atrás, Benjamín Vicuña se subió nuevamente al escenario en el debut de El método Grönholm, la obra dirigida por Ciro Zorzoli, en donde comparte el protagónico con Laurita Fernández y Rafael Ferro.

Aunque las primeras fechas fueron un éxito rotundo, la emoción se vio interrumpida por una triste que llegó desde Chile: la internación del padre de Vicuña.

En el medio de viajes relámpago al país vecino, surgieron además ciertos rumores de tensión con sus colegas, en particular con Laurita Fernández, y de una mala relación con Nicolás Cabré, con quien está vinculado ya que los dos tienen hijos con Eugenia “la China” Suárez. Finalmente, el actor decidió enfrentar todas esas versiones en un frontal diálogo con LAM (América).

Benjamín Vicuña rompió el silencio y se refirió a los rumores de tensión con Nicolás Cabré

El método Grönholm, escrita por el catalán Jordi Galceran, llegó a Paseo la Plaza y rápidamente se volvió el espectáculo elegido por los fanáticos del teatro. Sin embargo, a pocos días del estreno, Benjamín Vicuña debió abandonar el país ya que su padre fue internado con un grave cuadro de salud. El abrupto viaje fue acompañado, no solo por la preocupación por el bienestar del actor y de su familia, sino que también generó dudas sobre la continuidad de la obra.

La ansiedad aumentó cuando, desde el piso de LAM, por América, informaron que la producción estaba ejerciendo presión al actor para que regresara. Aunque Vicuña volvió luego de que la situación de salud de su papá se estabilizara, la obra volvió nuevamente al centro del debate.

Esta vez fue porque Yanina Latorre aseguró que los actores no se llevaban bien y que el trato que mantenían era meramente formal, contrario a otros casos en los que se desarrollan fuertes vínculos debido a las largas horas compartidas. “Yo había contado acá hace unos días que no había onda. No dije ni que se mataron ni que discutieron, no fluía en general. Arriba del escenario muy bien, todos son muy profesionales, ellos están muy contentos con la obra. Nada más que no hay onda, no fluye”, comentó.

Benjamín Vicuña y la China Suárez son padres de Amancio y Magnolia Instagram: @sangrejaponesa

A su vez, señaló que el exprotagonista de El primero de nosotros tiene un vínculo tenso con Nicolás Cabré, quien frecuentaría el teatro luego de haberse reconciliado con Laurita Fernández, su exnovia.

Según lo dicho por la panelista, ambos actores se saludan de manera muy seca al cruzarse, a pesar de estar vinculados ya que ambos tuvieron hijos con Eugenia “la China” Suárez: Cabré es padre de Rufina y Vicuña, de Amancio y Magnolia.

“Nos está yendo muy bien, tenemos buenas críticas así que la verdad es que todo ese folklore no lo necesitamos. No hay ningún problema, todo lo contrario. Somos muy poquitos y no lo necesitamos. Sí estoy pasando hace un tiempo un momento súper delicado y eso quizá repercute en una dinámica donde no es todo ja, ja, ja, pero más allá de eso hay contención, cariño y compañerismo”, admitió en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece) sobre el vínculo con sus colegas.

La China Suárez y Nicolás Cabré Archivo

Palabras muy similares utilizó luego frente al cronista de LAM, Alejandro Castelo, con quien aceptó además hablar de su relación con Cabré.

“Con Nico nos conocemos de antiguas administraciones”, comenzó diciendo, entre risas, para luego agregar: “La verdad que no me lo he cruzado en el teatro tampoco. Nunca he trabajado con él, pero hay una relación con respeto”. A su vez, aclaró que también tiene buenos tratos con Roberto García Moritán, el actual esposo de su anterior expareja, Carolina “Pampita” Ardohain.