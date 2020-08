Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2020 • 09:35

Una participante de Bienvenidos a bordo fue la protagonista del momento más emocionante de la última emisión del programa. Karina Quinteros, la mujer que participó anoche del juego para ganar un taxi 0 kilómetro, se llevó el mayor de los premios: además del auto, recibió una licencia para trabajar como taxista. Sus palabras, luego de jugar, emocionaron a Guido Kaczka y a los tres invitados de la noche, Hernán Drago, Juli Puente e Iliana Calabró.

"Estoy muy contenta de estar acá, me anotaron mis hijos Brian y Maximiliano, de 19 y 21 años", se presentó Quinteros, que además contó algunas intimidades de la vida en familia y se consideró "muy jodida con el tema del orden". También, se refirió a sí misma como una persona relativamente exigente con los adolescentes con los que convive: "A mis hijos les pido que estudien y trabajen", expresó.

Karina contó que maneja un taxi desde hace un año, cuando sintió la necesidad de dejar de ser ama de casa y comenzar a trabajar. "Soy muy buena taxista, lo único que ando un poco perdida porque soy cordobesa. Soy de Capilla del Monte, vine a Buenos Aires hace casi cinco años", explicó.

Tras lograr completar la escalera ascendente de número en la ruleta, Karina se consagró ganadora cuando la ruleta marcó el 8. "¡Qué lindo, Karina! ¡Felicitaciones, qué bien lo hiciste! Taxi y licencia, tenés las dos cosas", celebró Kaczka mientras la participante intentaba salir de su emoción.

Quinteros apenas pudo decir unas pocas palabras de la alegría: "Muchísimas gracias", sostuvo. "No lo puedo creer. Estoy feliz porque mis días son una lucha, sola y con dos hijos. No tenés idea lo bien que me viene", agregó.