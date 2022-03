Laurita Fernández compartió las fotos de su fiesta de 15 y sorprendió a todos con una desopilante anécdota

Laurita Fernández aprovechó el especial de quinceañeras de Bienvenidos a bordo (eltrece) para desempolvar las fotos de su propio cumpleaños de 15. En pleno programa mostró una imagen hasta ahora inédita en donde se la puede ver abrazada a Germán Tripel, mejor conocido como “Tripa”, el músico que saltó a la fama gracias al grupo Mambrú.

La tradición de festejar a lo grande la llegada de los 15 años en esta región data de muchas décadas atrás y sus orígenes se remiten a una costumbre proveniente de las grandes culturas precolombinas de México y Guatemala.

Más acá en el tiempo, Argentina se convirtió en uno de los países latinoamericanos que más celebra este evento que se volvió ineludible para las adolescentes. Y la conductora del exitoso ciclo, por supuesto, no fue la excepción.

Laurita Fernández mostró la foto del festejo de sus 15 abrazada a Tripa de Mambrú

En medio de la emisión, entre desfile y desfile, Laurita recordó que tenía las fotos de su cumpleaños de 15 a mano y no dudó en mostrárselas al público. “En mi celu... ¿tenés mi celu?”, preguntó detrás de cámara y le alcanzaron su teléfono. La conductora explicó que el festejo se hizo en Ramos Mejía y que su vestido era de color rosa. ”Era muy extrovertida, tenía la panza al aire”, comentó y mostró la primera foto, en donde se la puede ver posar junto a las mesas y con cartel que dice “Laura” detrás.

Laurita Fernández mostró las fotos de sus 15 (Foto: Captura de video)

“Ah... ¡uh! Mirá esta... ¡Qué sexy!”, bromeó sobre la segunda imagen en la que se muestra de perfil, con las manos en la cintura y la sonrisa que mantiene hasta ahora.

Sin embargo, todavía faltaba lo mejor. Laurita recordó que su familia quería regalarle un show sorpresa para la fiesta pero que la plata no era ilimitada. “Resulta que mi papá y mi mamá contrataron A Tripa, de Mambrú, porque no les dio para Mambrú entero”, explicó.

Otra foto del cumpleaños de 15 de Laurita Fernández (Foto: Captura de video)

El problema es que justo ese año, el grupo que se había formado en 2002 como resultado del reality show Popstars, se disolvió y ninguno de sus integrantes tenían permitido interpretar las canciones de su repertorio.

Laurita Fernández recordó cuando Tripa, de Mambrú, cantó en su fiesta de 15 (Foto: Archivo)

“Mambrú ya no existía más, entonces a Tripa no lo dejaban cantar las canciones de Mambrú”, acotó Laurita, que se quedó con la ganas de escuchar los hits “A veces”, “Tiene que cambiar” o “Cambiar el mundo”. Sin embargo, parece que en ese entonces a la conductora no le importó demasiado.

“Vino Tripa, cantó un par de temas y yo estaba adosada a Tripa, chicos. ¡No lo soltaba!”, reconoció la conductora que, en ese momento, mostró a la cámara la foto que corrobora la situación. Tripa luce anteojos negros y un look muy rockstar, y al lado, ella parece que no está dispuesta a dejarlo ir. “¡Modo fan!”, le gritaron detrás de cámara.

Tripa y Laurita Fernández en el cumpleaños de 15 de la conductora (Foto: Captura de video)

“Qué lindo recuerdo”, reflexionó la conductora. “Le mando un beso a Tripa y a Flor (Otero, la pareja del músico) porque nos reímos mucho de esto”, aclaró, para que no haya especulaciones de ningún tipo.