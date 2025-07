Brad Pitt reveló el motivo por el que Tom Cruise le impidió protagonizar otra película de automovilismo

Desde hace una semana el rugido de los motores de los monoplazas de la Fórmula 1 resuenan con fuerza en las salas de cine del mundo gracias al estreno de F1, la película (F1, The Movie), una superproducción en la que Brad Pitt se pone en la piel de Sonny Hayes, un piloto retirado que vuelve a la máxima categoría del automovilismo en busca de una segunda oportunidad. Pero, curiosamente, pudo haber existido la posibilidad de ver al actor en un largometraje de esta temática mucho antes. Recientemente, reveló que estuvo a punto de protagonizar otra película de autos con nada más y nada menos que Tom Cruise. Sin embargo, su compañero no estuvo muy de acuerdo con la propuesta.

Corría 1994 cuando Brad Pitt y Tom Cruise trabajaron juntos en Entrevista con el Vampiro (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles) de Neil Jordan. En los últimos 31 años los fanáticos no perdieron las esperanzas de volver a verlos juntos en la pantalla grande. Si bien hace unos pocos días el protagonista de Misión Imposible le demostró su apoyo a su colega al asistir a la avant premiere de F1 en Londres, ahora se supo que hace una década casi actúan juntos en una película de automovilismo que al final terminó en manos de Matt Damon y Christian Bale.

En 1994, Tom Cruise y Brad Pitt trabajaron juntos en Entrevista con el vampiro (Foto: IMDb)

En 2019 se estrenó Contra lo imposible (Ford V Ferrari), inspirada en la historia real de lucha del diseñador de autos Carroll Shelby (Damon) y el piloto Ken Miles (Bale) para construir un auto para que Ford pueda competir contra Ferrari en las 24 Horas de Le Mans de 1966.

La película, que puede verse en streaming a través de Disney+, estuvo dirigida por James Mangold (Un completo desconocido) y obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Oscar, incluida mejor película, y ganó en las categorías de edición y edición de sonido. Si bien fue un éxito, la idea original era otra: Pitt iba a interpretar al personaje de Miles y Cruise al de Shelby con Joseph Kosinski como director.

Finalmente los protagonistas de Ford V Ferrari fueron Matt Damon y Christian Bale (Foto: IMDb)

“Durante un tiempo, Tom y yo participamos en Ford V Ferrari con Joe [como director]”, dijo Pitt en diálogo con The National. “Esto fue unos 10 años antes de que llegaran los actores [Bale y Damon] que realmente la hicieron, y la convirtieron en una gran película”. ¿Cuál fue el problema? Un conflicto de intereses: “Ambos queríamos conducir, él quería interpretar a Shelby y yo a Ken Miles. Y cuando Tom se dio cuenta de que su personaje no conduciría mucho en la película, no se concretó”.

Contra lo imposible (Ford V Ferrari)

En cuanto a esta versión de Ford V Ferrari que quedó en el camino, en 2020 Kosinski le dijo a IndieWire: “No diría que nos acercamos a la producción, pero llegué al punto de reunir a Tom Cruise y Brad Pitt en una lectura de mesa“. Si bien reveló que llegaron a leer el guion juntos, no pudieron ajustar el presupuesto. ”Esa fue la que se me escapó, pero me emocionó ver que terminaron haciendo una versión increíble”, remarcó.

Recientemente, empezaron a surgir versiones sobre una posible secuela de F1. Pitt le confirmó a The National su interés en hacerla, pero bajo una condición: volver a conducir. “La Fórmula 1 sigue siendo el centro de atención. [La secuela] Tiene que centrarse en Joshua Pierce [el personaje de Damson Idris] y el resto del equipo luchando por un campeonato. ¿Dónde encaja Sonny? No estoy seguro. Sonny probablemente esté en las Salinas de Bonneville, batiendo récords de velocidad o algo así. Así que no estoy seguro de qué más hay más allá de eso, todavía. Ahora mismo, estoy encantado de que algo así pueda unir a la gente. Ese es el poder de este tipo de cine”.

Brad Pitt recibió el apoyo de Tom Cruise en la premiere de F1 en Londres Scott A Garfitt - Invision

En este sentido, el protagonista de Troya, admitió que le gustaría volver a trabajar con Cruise, quien a su vez estuvo dirigido por Kosinski en Top Gun: Maverick, en una secuela doble de F1 y Días de trueno (Days of Thunder), película de automovilismo que Cruise protagonizó en 1990. Pero, para esta colaboración, tendrán que resolver el conflicto que les impidió que trabajaran juntos en Ford V Ferrari: el personaje que interprete el protagonista de Misión Imposible también deberá conducir. Si bien admitió que no estaba seguro cómo podía funcionar eso en una posible secuela de F1, Pitt aseguró que lo intentarían y que le “encantaría” hacerlo.