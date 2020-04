Diego Brancatelli y Fabián Doman se trenzaron tras un reporte por los contagios de coronavirus en geriátricos del AMBA Crédito: América TV

23 de abril de 2020 • 11:37

Luego que se multiplicaran los reportes de casos de coronavirus en distintos geriátricos de la Ciudad y el gran Buenos Aires , se originó un debate en torno al rol que debe asumir Estado y qué tipo de ayuda se le brinda a los adultos mayores en medio de la pandemia.

En el programa Intratables (America), mientras entrevistaban al hijo de un adulto mayor que murió en uno de estos establecimientos, el periodista Diego Brancatelli tuvo un cruce con su colega Carolina Losada . "El sentido común acá no está funcionando. No hay protocolo de emergencia al que nos ajustemos a rajatabla, no existe", comentó ofendida la periodista. Rápidamente, Brancatelli le respondió: "Protocolo existe, se hacen permanentemente controles para ver si se realizan los protocolos. Lo hacían antes del coronavirus".

"Hace un mes que estamos en cuarentena. ¿A nadie se le ocurrió hacer un protocolo para los geriátricos?", continuó Losada. Luego de que Brancatelli volviera a asegurar que ese protocolo de coronavirus existe, la periodista le retrucó si lo había leído.

Posteriormente, motivo de la falta de testeos para el personal geriátrico, Doman salió a criticar al ministro de Salud, Ginés Gonzáles García . "No hay cómo testear, no le demos vueltas al tema", señaló. "Si se cumple bien el protocolo no hace falta hacer un testeo masivo. Es una discusión a nivel mundial", aseguró Brancatelli.

El conductor lo cruzó rápidamente: "No, no es una discusión. El único país que tiene esa discusión es la Argentina porque el ministro de Salud decía de que en la Argentina no iba a haber coronavirus y no había que comprar kits". Y concluyó: "Eso es un invento del Gobierno argentino. No es así, Diego. No es así. Todo el mundo está haciendo cientos de miles de testeos. No lo justifiquemos a Ginés, que Ginés se justifique él, Diego".