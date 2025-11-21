Brendan Fraser confirmó la cuarta película de La momia: “Es hora de darle a los fans lo que quieren”

El actor estadounidense Brendan Fraser confirmó la llegada de La momia 4, donde volverá a interpretar al personaje Rick O’Connell luego de 17 años. La primera vez que se puso en aquel histórico papel que lo posicionó como una figura reconocida de Hollywood fue hace dos décadas y la última película que hizo para la franquicia fue La tumba del emperador dragón (The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor), estrenada en 2008.

Recientemente, en diálogo con la agencia de noticias Associated Press, Brendan Fraser se refirió por primera vez a la cuarta película de La momia y llenó de ilusión a los fanáticos de la historia. Cabe señalar que el estudio cinematográfico Universal Pictures había lanzado un reboot protagonizado por Tom Cruise en 2017 que no conformó a la audiencia y que fue un fracaso rotundo de taquilla. Por lo tanto, el regreso del actor junto a Rachel Weisz promete volver a catalogar la historia como un verdadero éxito.

Los fans ya realizaron un montaje de cómo será el póster de La momia 4 YouTube (Emergency Awesome)

Con respecto a su participación en este universo de películas, el reconocido intérprete expresó: “La que yo quería hacer nunca se hizo. La tercera era una maqueta de… ¿cómo le digo esto al reportero de AP? NBC tenía los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos ese año. Así que juntaron dos y nos fuimos a China. Trabajar en Shanghái fue una experiencia increíble. Estoy orgulloso de la tercera porque creo que es una buena película independiente. La retomamos, hicimos lo que solemos hacer con un equipo diferente y dimos lo mejor de nosotros“.

Luego, al ser consultado específicamente por la nueva y cuarta entrega, Fraser reveló: “La [película] que yo quería hacer está por llegar. Y he estado esperando esta llamada durante 20 años. A veces era una señal clara, a veces una señal tenue. ¿Y ahora? Es hora de darle a los fans lo que quieren”.

Durante una entrevista con el portal Rotten Tomatoes, Brendan Fraser agregó un poco más de información al respecto: “Lo que sí puedo decirte, y sabes que no puedo decir nada más, es que le daremos a los fans lo que quieren. [Eso es todo] por ahora. Esta vez vamos a ser mucho más amables con los camellos. Espero poder volver y contarles más cuando tenga más información”.

Brendan Fraser confirmó el estreno de La momia 4

La noticia sobre el regreso de La momia para su cuarta película con el elenco original se filtró el 4 de noviembre y varios portales estadounidenses fueron los encargados de dar a conocer la información. En este sentido, en Variety anticiparon que Brendan Fraser y Rachel Weisz serían los protagonistas, mientras que Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett ocuparán el rol de directores de la producción.

Durante una conversación con el mencionado medio sobre lo que fue la película protagonizada por Tom Cruise, Fraser fue muy crítico: “Es difícil hacer esa película. El ingrediente que teníamos en nuestra versión, y que no vi en la nueva, era la diversión. Eso fue lo que le faltó a esa versión. Era demasiado convencional, una película de terror. Debería ser emocionante, pero no terrorífica ni espeluznante”.

Brendan Fraser y Rachel Weisz fueron los protagonistas de la trilogía de La momia Universal Pictures

La odisea de Brendan Fraser tras La momia

Después de la tercera película de La momia, estrenada en 2008, Brendan Fraser atravesó un período complejo tanto en lo personal como en lo profesional. Tras años de interpretar papeles físicamente exigentes, sufrió lesiones que lo obligaron a someterse a múltiples cirugías, lo que afectó su capacidad para asumir roles de acción. A esto se sumaron problemas personales, como su divorcio y una denuncia pública de acoso que lo llevó a alejarse de los grandes estudios.

Durante la década siguiente, Fraser se mantuvo activo, pero en proyectos menos visibles. Participó en películas como Extraordinary Measures y Furry Vengeance en 2010, y más tarde en Gimme Shelter en 2013. También incursionó en televisión con apariciones en series como Texas Rising (2015) y The Affair (2016), aunque sin recuperar la popularidad que había tenido en los años noventa y principios de los 2000.

Brendan Fraser volvió a la cima de Hollywood con su protagonismo en La ballena A24

Su regreso a la cima comenzó a gestarse en 2018 con la serie Trust y se consolidó con Doom Patrol (2019-2023), donde interpretó a Robotman, un personaje que le permitió reconectar con el público. Sin embargo, el verdadero renacimiento llegó en 2022 con La ballena (The Whale), donde interpretó a un hombre con obesidad mórbida, un papel que le valió elogios de la crítica y el premio Oscar a Mejor Actor en 2023, lo que lo convirtió en uno de los regresos más emotivos de Hollywood.

Brendan Fraser se emocionó luego de ganar el Oscar y confirmar su regreso al éxito Jordan Strauss - Invision

A la espera de una confirmación oficial por parte de Universal, el rodaje de La momia 4 será un auténtico viaje en el tiempo a los 2000, una herramienta cada vez más común en las productoras cinematográficas para apelar a la nostalgia y conseguir buenos números de taquilla.