Brian de Gran Hermano se pudo comprar su primer auto y mostró su emoción por el logro

Brian Alberto, ex participante de esta edición de Gran Hermano (Telefe), no pudo ocultar su alegría por el logro conseguido: se compró su primer auto y compartió unas tiernas postales de él junto a sus hijos en Instagram. “Cada día más que feliz nuestro primer auto. De a un paso a la vez primero nos mudamos... después conocimos el Mar en familia y hoy después de tanto llegó nuestro primer autito. ¡Más que feliz y agradecidos sin quemar etapas viviendo de un día a la vez!! ¡Gente todo llega, no se rindan nunca siempre por el camino correcto que todo llega!“, expresó.

El joven posó con sus hijos para mostrar su nuevo logro

La publicación de Instagram se inundó de saludos y felicitaciones. “Vamos Brian!”, dijo el analista Federico Buongiorno; “Felicitaciones hermanitooo, te amo”, comentó un seguidor; “Felicitaciones toro! Siempre pa delante!”, dijo otro; “FELICITACIONES AMIGO!!! Estoy muy muy feliz por ustedes! Merecen esto y más!!! los amo!!”, exclamó una amiga de él.

Desde su ingreso -y posterior salida- de la casa más famosa del país, Brian logró cumplir más de un sueño. Hace algunos días, el exparticipante viajó con su novia y sus tres hijos por primera vez de vacaciones a la costa argentina y se mostró muy agradecido. “¡Algunas fotos y videos de lo hermoso que la pasamos en nuestras primeras vacaciones. ¡Gracias a Dios por permitirme disfrutar de estos hermosos días con mi familia!“, escribió para celebrarlo.

El video que compartió Brian de sus primeras vacaciones en familia (Video: Instagram @brianalberto.gh)

Cabe recordar que Brian es vendedor ambulante de golosinas en la línea de tren San Martín, que va desde San Miguel a Caseros. “Mi objetivo era comprar un terreno y hacer una casa para mis hijos por eso quería jugar. Nunca entré con la actitud de víctima diciendo que soy un vendedor ambulante que necesito. No, no necesito nada, yo entré a jugar y quería ganar el premio para mí y mi familia. Y creo que se dio", contó en una entrevista con LA NACION.

Sobre su paso por Gran Hermano y su estrategia, dijo: “Jugar fue la manera de no pensar en el afuera y de no extrañar tanto a mi mujer y mis hijos”. “Desde el primer día entendí que era un juego y yo jugué; que a la gente le guste o no, es otra cosa”, aseguró. Y, por último, ironizó: “Bien o mal jugué y con algunas personas me mostré como soy. Y parece que lo hice bien porque la mayoría me odiaba dentro de la casa”.

LA NACION