Brian Lanzelotta pidió una vacuna para su hermano: “Tiene un solo pulmón, si se contagia no vuelve”

“Yo no pido una vacuna para mí, la pido para mi hermano, que tiene una discapacidad”. Así comenzaba Brian Lanzelotta su pedido a las autoridades, que hizo extensivo a todas las personas que atraviesan una situación similar, frente a los riesgos del coronavirus.

“Mi hermano y tantas personas con discapacidades tienen que estar vacunadas, porque son personas de riesgo. Están en la lista y no reciben sus vacunas”, dijo en referencia a la medida decretada por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado viernes, cuando se incluyó en los grupos de vacunación prioritarios a las personas con discapacidades.

El artista, ganador del Cantando por un sueño 2020, habló en el programa Los Ángeles de la Mañana (eltrece) de la difícil situación que atraviesa su hermano Carlos, que está internado en el Hospital Fernández: “Mi hermano es discapacitado y le falta un pulmón; hace dos semanas tuvo una intervención en el Fernández, que está colapsado de Covid, pero es donde están todos sus médicos. Siento que está en la boca del lobo; si él se contagia no vuelve”, contó Lanzelotta.

Brian Lanzelotta pidió una vacuna para su hermano discapacitado: “tiene un solo pulmón, si se contag

Además, señaló que la internación de Carlos también es un riesgo para toda su familia. “Mi hermano no puede hacer nada solo, por eso el Hospital Fernández nos permitió a mí y a mis hermanos que estemos con él todos los días, pero nosotros sin querer podemos desatar un desastre, todos tenemos familia e hijos”, dijo aunque concluyó que va a seguir yendo al centro médico: “Se nos escapa de las manos, a mi hermano tenemos que cuidarlo”.

Lanzelotta fue convocado a dar la nota después de que en su Twitter contara la situación de su hermano y mostrase también su indignación por un hecho ocurrido en Tucumán, donde un concejal montó una fiesta clandestina. “Vi el fin de semana a un político festejándole el cumpleaños de 15 a su hija con 400 invitados y me indigné, porque por bolud...s como estos los hospitales están repletos, y mi hermano está expuesto a contagiarse”, explicó.

Por último, dejó en claro sus intenciones al pedir la vacuna, ya que según él hubo personas que lo malinterpretaron: “Me dijeron que como soy famoso estaba pidiendo que vacunaran a Carlitos por ser mi hermano y no es así; al acceder a hacer esta nota lo hago con intenciones de que se escuche la voz de gente que no puede hablar, no solamente mi hermano, sino toda la gente con discapacidad que no está vacunada”.

