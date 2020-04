Cachetazos y arañazos: la violenta pelea entre Kim y Kourtney Kardashian

Las hermanas comenzaron una violenta discusión que terminó a los golpes.

Los seguidores de la familia Kardashian ya conocen las fricciones entre las hermanas Kim y Kourtney . Esta vez, sin embargo, una discusión llegó demasiado lejos: en un episodio de su reality, Keeping Up With the Kardashians , ambas se involucraron en una discusiones que fue escalando hasta llegar a los golpes.

La relación entre las Kardashians comenzó a deteriorarse hace algunos meses, cuando Kourtney decidió dejar el reality que lleva 18 temporadas, pero a la esposa de Kanye West no le gustó nada. Por esa razón, Kourtney, que ahora dice que quiere dedicarse a su vida familiar, y Kim, que quiere continuar con el programa, protagonizaron uno de los momentos más tensos desde el comienzo del programa.

En la incómoda escena que en Estados Unidos se vio ayer por la noche en su programa, las hermanas, en presencia de Kendall y Khloé , comienzan a empujarse y terminan a los golpes. "¿Te pensás que quiero estar en este ambiente negativo todos los días de mi vida?", le dijo Kourtney a todas sus hermanas. "Es una tortura".

Luego de la discusión, Khloé se mostró muy sorprendida con lo que pasó: "Kim y yo estamos realmente anodadas por cómo las cosas se intensificaron tan rápido. No sabemos de dónde viene todo esto. Sabemos que ha habido fricciones recientemente, pero no creo que ninguna de nosotras supiera que era tan fuerte. Es realmente sorprendente que haya ido tan lejos", sostuvo.

Luego de que se conocieran las imágenes de la pelea, Kourtney Kardashian publicó un comunicado donde busca dejar claro que dejará de ser parte del reality. "Es difícil para mí ver estos dos primeros episodios, pero es en estos momentos más oscuros donde llega la superación. Finalmente tuve el coraje de cambiar lo que ya no me traía felicidad y poner mi tiempo y energía en lo que es. ¡Elige la felicidad!", escribió en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Kim fue invitada virtual al programa de Jimmy Fallon y explicó que el nivel de violencia sorprendió a todos, sobre todo a su madre Kris Jenner. Explicó que lo que desató la ira fue la poca claridad de su hermana, que no había manifestado su decisión de irse y se quedaba en el set de mala gana.