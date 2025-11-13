Kim Kardashian, en Río: cómo lidia con la frustración, por qué no logra ejercer como abogada y su mirada sobre los críticos

El lunes, después de la megafiesta de cumpleaños de Kris Jenner, su madre, en la mansión de Jeff Bezos, Kim Kardashian (45) se subió a su avión privado y aterrizó en Río de Janeiro, lista para una nueva jornada de prensa de Todo Vale, la nueva serie de Ryan Murphy que estrenó el pasado 4 de noviembre en Disney+. La ficción, que la tiene como protagonista, ya la llevó a recorrer otras grandes ciudades como París, Londres, Los Ángeles y Nueva York.

Sarah Paulson, Kim Kardashian, Naomi Watts y Nacey Nash, durante el evento de presentación de Todo vale en Río de Janeiro Disney

La empresaria arribó a Brasil junto a Naomi Watts, Sarah Paulson y Niecy Nash-Betts, sus compañeras de elenco, mientras que la legendaria Glenn Close -que en la serie oficia de mentora de estas poderosas abogadas de divorcios-, prefirió no acompañarlas, tal como había sucedido en la avant première de Londres. Juntas se alojaron en el exclusivo Copacabana Palace y fueron a conocer la estatua del Cristo Redentor, un emblema de la ciudad carioca. A cada momento, sus movimientos estuvieron respaldados por un descomunal despliegue de seguridad privada a cargo del equipo de Kim Kardashian, que incluyó el vallado del hotel e incontables guardias apostados dentro y fuera del establecimiento.

La empresaria posó con el mar a sus espaldas antes de desfilar por la alfombra rosa junto a sus compañeras de elenco instagram.com/kimkardashian

No menos numeroso fue el glam team que se dedicó a prepararlas durante tres horas para el evento de ese mismo lunes por la tarde-noche, donde LA NACION estuvo presente.

La intensidad de los preparativos antes del evento en suelo carioca instagram.com/kimkardashian

Los últimos retoques en la red carpet. Además de su glam team, la estrella viajó con el equipo de filmación de su reality instagram.com/kimkardashian

A las 19, las actrices pisaron la alfombra rosa desplegada en el Cristal Room del Copacabana Palace y, luego de posar para los fotógrafos, se dividieron en dos duplas (Kardashian y Nash, por un lado, y Paulson y Watts, por el otro) para hablar con la prensa.

Sarah Paulson, Kim Kardashian, Naomi Watts y Niecy Nash en la presentación de Todo vale en Brasil

Kardashian lució un sensual vestido cut out con espalda descubierta y detalles de plumas Disney+

Allí se mostraron enérgicas y divertidas, hicieron gala de su química -aseguran que se hicieron muy amigas- y se sacaron selfies con los influencers e invitados locales que se habían agrupado del otro lado de la valla. Cada momento fue registrado por el equipo de filmación de The Kardashians (el reality de Kim y su familia que se emite por Disney+), que viene siguiendo sus pasos durante la gira promocional de la serie. De hecho, todos los asistentes al evento -incluida la prensa- tuvieron que firmar un contrato de cesión de imagen que los autoriza a incluir el material en sus producciones.

Kim Kardashian y el elenco de Todo Vale en Brasil

La jornada continuó en el teatro del hotel cinco estrellas, donde las actrices respondieron las preguntas de una presentadora brasileña antes de la proyección anticipada del cuarto episodio de Todo vale (los primeros tres fueron lanzados el día del estreno), que sorprendió a la audiencia con un impactante giro dramático en la historia.

Kim Kardashian durante su visita al Cristo Redentor Disney

Lejos de desconocer o esconder ese contexto -en contrapartida a las 3.2 millones de visualizaciones a nivel mundial que alcanzó el programa a tres días de su estreno-, Kim Kardashian se tomó con humor las críticas durante su paso por Brasil. Incluso se animó a bromear sobre su reciente “fracaso” como letrada en la vida real. Si bien comparte el glamour, la perseverancia y fortaleza de su personaje, Allura Grant, una importante abogada de divorcios, la reality star reveló el sábado a través de sus redes sociales que desaprobó el examen de Derecho en California que le permitiría ejercer la profesión (se recibió en mayo, tras seis años de estudio).

Kim Kardashian en Río de Janeiro | Video: LA NACION

“Fuera de pantalla tenés experiencia real en leyes”, le estaba diciendo la presentadora antes de formular su pregunta, a lo que Kardashian acotó con un modesto “lo estoy intentando”. “Creo que Ryan [Murphy] escribió mi personaje sabiendo que estoy en este camino como estudiante de Derecho, y eso lo inspiró mucho. Así que pensé: ‘Si todavía no soy abogada, al menos puedo interpretar a una en la tele‘. ¡Ya voy a llegar!“, sostuvo con simpatía.

Las actrices transformaron su relación laboral en amistad y en todo momento demostraron la química y unión que hay entre ellas. Según contó Niecy Nash a LA NACION, comparten dos chats grupales, uno con y otro sin Ryan Murphy, donde están hablando constantemente. "¡Es genial! ¡Lo tiene todo! No podemos contarte mucho, pero te aseguro que es bueno", aseguró entre risas instagram.com/kimkardashian

”Mi experiencia real [atravesó tres polémicos divorcios con Damon Thomas, Kris Humphries y Kanye West] e inspirarme en abogadas a las que admiro muchísimo me resultaron muy útiles a la hora de interpretar a Allura. De alguna manera terminás reflejando un poco tu vida real o tomando algo de inspiración para el personaje”, aseguró. Fue entonces que la conductora del evento elogió su trabajo, a lo que Kardashian replicó: “Eso no es lo que la crítica dijo”, provocando risas cómplices y aplausos entre el público.

“Que Dios bendiga a los críticos”

La mañana siguiente incluyó una cargada tanda de entrevistas con medios de Latinoamérica, donde también estuvo presente LA NACION. Cada periodista tenía siete minutos para dialogar con las actrices, nuevamente divididas en duplas y distribuidas en dos sets que se montaron en el Copacabana Palace.

Antes de la segunda jornada de prensa en Río, las actrices se asomaron al balcón del hotel para saludar a sus fans Backgrid/The Grosby Group

Para intentar romper el hielo frente al evidente cansancio y desgaste de las actrices por la sucesión de entrevistas alrededor del mundo durante el último mes, esta periodista le consultó a Kim Kardashian si alguna vez estuvo en Argentina o sabe algo de estas tierras, teniendo en cuenta que su hijo Saint West es fanático de Lionel Messi. “Nunca estuve en Argentina, pero me encantaría ir. No sé demasiado sobre el país”, dijo ella con sinceridad.

Sarah Paulson, Naomi Watts, Kim Kardashian y Niecy Nash en el Copacabana Palace Backgrid/The Grosby Group

-Hablemos de la serie. “Todo vale en el amor y en la guerra”, se escucha decir en el trailer. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cuáles son tus límites?

-Solo intentamos traer algo de justicia, pero sabemos que en el amor y en la guerra nada es justo.

-¿Y qué pensás de la venganza? Es uno de los grandes temas del programa.

-No creo en la venganza. La verdad, no tengo tiempo para eso. Requiere demasiado esfuerzo intentar vengarte de alguien, prefiero la paz.

A su lado, Niecy Nash acotó que “gracias a Dios” a su compañera no le gusta vengarse porque “es muy perfeccionista”. “No me gusta, no me interesa”, remató Kardashian.

-Hay una escena muy divertida en la que vemos a Allura imaginando que destroza el auto de la amante de su marido con un bate de beisbol. ¿Qué harías vos en un momento de furia así?

-En la vida real no suelo enojarme tanto, soy muy tranquila, no me lleno de ira. Solo quiero paz. Así que, en esa situación, simplemente me iría.

Kim Kardashian en la serie Todo vale

-Hablando de ser perfeccionista, Allura dice que odia fallar. ¿Cómo manejás las frustraciones en tu vida y en tu carrera?

-[Fallar] En la facultad de Derecho... Sí, para mí todo tiene que ver con el camino, con el proceso. Eso es lo que me impulsa y me motiva. Cada vez que algo no me sale bien al primer intento, me genera una energía extra para querer hacerlo mejor la próxima vez y entender cómo lograrlo. Así que, la verdad, no me importa.

-Ayer hablaste de las críticas en tu contra. ¿Cómo te sentís al respecto?

-Me encanta, que Dios bendiga a los críticos. Creo que la opinión del público tiene un peso mayor para mí. Respeto todas las opiniones, pero es curioso que a los críticos no les guste, mientras que al público sí. En fin, así son las cosas.

Kim Kardashian habló de las críticas a su trabajo

-Para terminar, en la serie vemos a Emerald Green, el personaje de Niecy Nash, compartiendo un tierno momento con sus tres hijos, donde ellos le agradecen a su madre todo lo que les dio y les enseñó. ¿Qué valores les inculcaste a tus cuatro hijos (North, Saint, Chicago y Psalm) que te hacen sentir orgullosa?

-Siempre dije que me sentiría una persona exitosa si mis hijos son amables. Lo dije y lo sigo sosteniendo... Me olvidé cuál era la pregunta original.

-¿Qué valores les enseñaste a tus hijos que te hacen sentir orgullosa?

-Sí, eso es lo más importante, lo número uno. Me siento muy afortunada de que mis hijos sean buenas personas, amables, resilientes, cariñosos y adorables. Todavía están en una etapa muy de abrazos y mimos, así que estoy disfrutando cada momento de eso.

LA NACION con Kim Kardashian

La influencia de su padre, Robert Kardashian

En una conferencia de prensa previa a la que tuvo acceso LA NACION, Kim Kardashian habló de sus ganas de ser abogada desde muy chica, cuando veía trabajar a su padre, el reconocido letrado Robert Kardashian, figura clave en la defensa de O. J. Simpson en el juicio por el asesinato de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman.

“Tuve la suerte de poder hablar con mi papá sobre mi idea de estudiar Derecho y sobre ese camino que siempre quise seguir. Era la típica nena que, sobre todo durante los casos mediáticos, estaba en su oficina mirando todas las fotos de las escenas del crimen y metiéndome en cosas que no debería ver ni hacer, y siempre terminaba metida en problemas. Así que él sabía, al verme revisar sus cosas, que realmente me interesaba, y me dio muchos consejos sobre lo que implica ser abogado”, recordó la empresaria e influencer.

El look de Kim Kardashian para las entrevistas con medios latinoamericanos Backgrid/The Grosby Group

Sin embargo, reveló que su padre la desalentó en su búsqueda profesional. “Me dijo ‘Conozco a mi nena, esto te va a estresar demasiado. Este no es realmente el campo en el que querés estar’. Pero creo que hoy estaría tan orgulloso y tan feliz [Kardashian padre murió en 2003 de un cáncer de esófago], creo que sería mi mejor compañero de estudio y me hubiera ayudado un montón en todo este proceso. Creo que nunca pensó que realmente iba a tomar el camino de ir a la facultad de Derecho”, aseguró Kim.

“Por supuesto, él fue una enorme influencia para mí en el deseo de ser abogada. Vi mucho de su trabajo y me encantaba su disciplina y lo que hacía, quería formar parte de eso. Así que es divertido poder interpretarlo ahora en televisión y conectar con abogadas de familia con las que trabajé y a las que respeto muchísimo”, concluyó Kardashian, a la vez que contó un dato que sorprendió a todos. Para el desarrollo de la serie y los casos que se presentan en cada episodio acudieron como consultora a la abogada de familia Laura Wasser, que fue defensora de Kim en dos de sus divorcios, y cuyo padre, Denis Wasser, fue el letrado que trabajó con Kris Jenner durante su divorcio de Robert Kardashian. Una vez más, la realidad supera a la ficción.