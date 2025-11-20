El secreto anti-edad de Kim Kardashian: qué es el esperma de salmón que usan las celebridades para rejuvenecer

La popularidad del llamado salmon sperm facial, un procedimiento que emplea fragmentos de ADN obtenidos del esperma de salmón, ha aumentado entre figuras públicas.

Este tratamiento, realizado en centros especializados, utiliza polidesoxirribonucleótidos (PDRN) que podrían mejorar la apariencia cutánea. Su aplicación se lleva a cabo en distintos países y ha despertado interés por sus posibles efectos regenerativos.

Qué es el tratamiento y cómo se obtienen los PDRN

El salmon sperm facial emplea PDRN extraídos de las gónadas de peces como el Oncorhynchus keta o el Oncorhynchus mykiss. Aunque el nombre sugiere el uso de esperma crudo, el material pasa por un proceso de purificación destinado a retirar proteínas y otros elementos celulares. Los especialistas recurren a estas fuentes debido a que los fragmentos de ADN del salmón presentan similitudes con el ADN humano, lo que favorece su tolerancia.

Los PDRN se estudian por su potencial en procesos de cicatrización, acciones antiinflamatorias y capacidad de favorecer la regeneración tisular. Estas características han llevado a que se integren en diversas técnicas cosméticas orientadas al rejuvenecimiento.

El salmon sperm facial emplea PDRN extraídos de las gónadas de peces como el Oncorhynchus keta o el Oncorhynchus mykiss Lindsey Wasson - AP

Cómo actúan los PDRN en la regeneración de la piel

La literatura científica señala que los PDRN pueden estimular la actividad de los fibroblastos, células responsables de generar colágeno y participar en la reparación celular. La estimulación de estas células se relaciona con una mejora en la elasticidad y firmeza cutánea.

Las investigaciones describen dos mecanismos principales vinculados a los PDRN: la activación del receptor A2A y la denominada vía de rescate. El primero promueve la síntesis de colágeno, reduce la inflamación y favorece la formación de nuevos vasos sanguíneos. El segundo permite que el organismo recicle componentes necesarios para la reparación del ADN sin generar todo el material desde cero. Ambos procesos trabajan de manera complementaria para apoyar la renovación celular.

Beneficios potenciales del uso de PDRN

Los reportes disponibles indican que esta terapia podría ofrecer varias mejoras:

Reducción de líneas finas y arrugas.

Mayor elasticidad y firmeza de la piel.

Reparación de daños cutáneos.

Reducción de cicatrices.

Mejor hidratación y función de barrera.

Mejora general de la calidad cutánea.

La evidencia científica continúa en desarrollo, por lo que se requieren más estudios que permitan confirmar su eficacia sostenida en el tiempo.

Riesgos y precauciones del procedimiento

Los análisis disponibles apuntan a que los tratamientos con PDRN suelen ser bien tolerados por la mayoría de las personas. Entre los efectos secundarios más comunes se encuentran enrojecimiento y una leve hinchazón que tienden a desaparecer tras algunos días.

A pesar de la purificación realizada, quienes presentan alergias a mariscos deben consultar previamente con un profesional de salud. Como en cualquier procedimiento estético, se recomienda acudir a especialistas capacitados para minimizar riesgos.

Quienes presentan alergias a mariscos deben consultar previamente con un profesional de salud

Cómo se aplica el salmon sperm facial

En distintas regiones de Europa y Corea, el procedimiento puede incluir inyecciones directas de PDRN. En Estados Unidos, las inyecciones no cuentan con autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), por lo que suelen emplearse técnicas de microneedling en combinación con PDRN de uso tópico. Este método genera microcanales en la piel que facilitan la absorción de los compuestos.

Un tratamiento popular con investigación en curso

Los salmon sperm facials se basan en PDRN purificados que provienen de las gónadas del salmón. Los estudios indican que estos fragmentos de ADN podrían estimular la producción de colágeno y favorecer procesos de rejuvenecimiento cutáneo. Aunque la evidencia disponible sugiere que son procedimientos seguros, aún se necesitan más investigaciones que confirmen sus beneficios a largo plazo. Se recomienda consultar a un especialista antes de optar por esta técnica.