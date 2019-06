Cacho Castaña: "Apoyo totalmente a Macri"

Cacho Castaña aseguró que votará a Mauricio Macri Fuente: Archivo

17 de junio de 2019 • 12:36

Con las listas de los partidos ya cerradas para las próximas elecciones presidenciales se largó también la carrera de famosos, de una vereda y de la otra, que apoyan a sus candidatos favoritos.

Tal es el caso de Cacho Castaña, quien en una entrevista esta mañana en Radio Mitre, fue contundente cuando le consultaron a quién pensaba votar: "Apoyo totalmente a Macri", respondió. Sin embargo, mostró su descontento al referirse a la actualidad de la Argentina: "Lo vivo con un poco de bronca, nunca pensé que el país iba a estar así. Yo tengo 77 años. Desde que soy chico el obrero se caga de hambre, no es ninguna novedad. Desde que soy chico están afanando, son muchos años, mucho tiempo. Últimamente veo una ensalada política, de lechuga, tomate, pepino, salame. Tiene una mezcla, muchos políticos mezclados que un día hablan mal de uno, al otro día están abrazados. No es un buen mensaje, prolijo, de higiene emocional. Es bastante turbio todo".

Cuando le preguntaron si le parecería adecuado volver al pasado, por una posible vuelta del kirchnerismo afirmó que "volver al pasado en la vida es muy malo, no solamente por el hecho de volver al kirchnerismo. Nunca se puede volver atrás. Estaría bueno volver atrás por los buenos momentos, pero volver atrás significa volver a los malos momentos. Volver atrás no es una buena frase".

Sobre su intención de voto dijo que en las últimas elecciones no votó pero que para las próximas presidenciales ya tiene su decisión tomada: "Me parece que Macri tiene que acomodarse y arreglar las cosas, no puede dejar las cosas por la mitad ahora. Cambiar de caballo en el medio del río es una burrada. No creo que los que vengan de afuera tengan los papeles claros para continuar las cosas. Acá, los únicos que tienen los papeles claros, los que han firmado y los compromisos, son los de Macri. Los que tienen que seguir continuando cuatro años más son los de Macri. Se tienen que quedar tranquilos, bajar los decibeles".

Y agregó sobre el candidato a vicepresidente: " Macri lo designó a Pichetto, un hombre que es muy respetado y sabe de política. Yo, por supuesto, apoyo totalmente a Macri. Me parece que es lo que tendríamos que hacer. Nosotros jamás seríamos Venezuela, los argentinos estamos acostumbrados a sacar siempre un conejo de la galera".