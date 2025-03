Verónica Llinás despidió a Antonio Gasalla con un sincero mensaje: “Fuiste severo”

Este martes 18 de marzo murió Antonio Alberto Gasalla, el reconocido actor y humorista que conquistó a más de cuatro generaciones de argentinos con sus trabajos en la televisión y el teatro. Durante toda la jornada, una gran cantidad de amigos y allegados a la estrella brindaron su testimonio de cómo era la vida junto a él debajo de los reflectores. Pero, quien terminó de revelar desde el corazón la esencia del capocómico fue Verónica Llinás, con la cual el actor realizó, desde la década del 80, diversos proyectos taanto en el teatro como en la televisión, entre ellas Más respeto que soy tu madre, El Palacio de la Risa, Gasalla en la televisión y su participación conjunta en el programa de Susana Giménez.

“Antonio querido… cuántas horas, cuántos años juntos, cuántos recuerdos… Cuántos disparates hemos hecho, cuantas risas habitaron nuestros encuentros… Fuiste una de las personas importantes de mi vida. Me abriste un mundo, me diste un lugar privilegiado en él y me mostraste tu admiración como solo un grande puede hacerlo", comenzó Llinás en una publicación en su cuenta de Instagram.

Verónica Llinás y Antonio Gasalla trabajaron en gran cantidad de ciclos de humor a partir de la década del 80 (Foto: Instagram @soyverollinas)

“Fuiste severo también, supiste darme un electrock en el amor propio que me sacudió la parsimonia y me hizo esforzarme por ser mejor. Porque no tenías pelos en la lengua, no señor, si hay algo que no tenías eran pelos en la lengua. Gracias Maestro, porque no hay más maestro que el que no quiere ser Maestro”, continúo con cariño.

“Vos me entendés. Y a veces mejor que yo. No sé a quién le estoy hablando, no sé si estás ahí, pero me gusta imaginar que sí, que debés andar desplegando tu sarcasmo y tus pelucas por otros mundos… Capaz que sí, que andes por ahí mandando a la concha de su hermana a los angelitos chismosos. Te quiero y te voy a recordar siempre“, concluyó y llenó de emoción a todos los fanáticos de una de las mejores duplas argentina en el humor.

A través de distintas imágenes de sus trabajos en el teatro y la televisión argentina, Verónica Llinás recordó a Antonio Gasalla (Foto: @soyverollinas)

Al pie del posteo, una gran cantidad de personas le dejaron mensajes para recordar a Gasalla y lo que le generaban sus personajes al público. “Tu dupla con él. De lo mejor de ver en esta vida”; “Gracias por tanto a ambos” y “Juntos eran lo más, el sketch de Yolanda cuando apostaban el tapadito y las cenizas de papá es sublime que manera de reírme lo veía mil veces, fue parte de mi adolescencia”, escribieron entre los comentarios.

En 2020, Gasalla fue diagnosticado con una demencia senil progresiva, un cuadro neurológico que implicó un fuerte deterioro cognitivo con el paso del tiempo; la información recién trascendió en abril de 2023, cuando el actor se convirtió en noticia luego de que una mujer ingresara a su hogar y, presuntamente, le robara sus pertenencias, obras de arte y dinero.

Antonio Gasalla y Verónica Llinás compartieron más de 30 años juntos en sus obras (Foto: @soyverollinas)

En ese momento, sus familiares decidieron emitir un comunicado para informar el estado de salud de Gasalla. “Padece, desde principios de 2020, una afección en su salud mental que, desde entonces, ha ido afectando su capacidad cognitiva y su juicio”, explicaron. Luego, agregaron: “Desde las primeras manifestaciones de esta enfermedad, el señor Antonio Gasalla fue evaluado por profesionales de la salud, a instancias de su familia y desde entonces se ha procurado su cuidado, adecuado control y contención, preservando siempre su intimidad y el respeto a su imagen pública”.