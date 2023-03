Camila se quebró en LAM al hablar de su paso por Gran Hermano y lanzó una frase que sorprendió a todos

escuchar

Este miércoles, Camila Lattanzio, la última participante eliminada del Gran Hermano (Telefe), visitó LAM (América) para hablar de su estadía en “la casa más famosa del país”. Al momento de recordar algunas cosas difíciles que le sucedieron allí, la exconcursante se quebró al aire. Sin embargo, en medio de su tristeza lanzó una frase que hizo reír a Ángel de Brito y a todas sus panelistas.

La joven de Ituzaingó había empezado a dialogar con el conductor y el resto de las integrantes del programa, cuando le preguntaron sobre los momentos difíciles que había pasado dentro de la casa, muchos de ellos relacionados con su mala relación con Romina y con la Tora.

Camila recordó en LAM sus peores momentos en Gran Hermano

Luego de que en el programa pasaron un fragmento de Gran Hermano en el que la participante decía en el confesionario, en medio de un largo llanto, que se quería irse de la casa por cómo la trataba Lucila, conocida como “La Tora”.

Al regresar al piso de América, De Brito le comentó a la participante: “Ahí ya habías estallado”. “Es que yo pensé realmente que esa parte no la pasaban, pedí que no la pasen. No quise victimizarme, no quería llorar delante de las cámaras”, contestó ella.

Camila se quebró al recordar Gran Hermano y lanzó una frase que hizo reír a todos

Luego, cada vez más conmovida, Camila continuó con su relato: “Yo venía aguantando cosas, aguantando cosas. Era todo, me decían enfermita, que comía mucho, que estaba mal hablarle al público, que estaba mal vestirme así”. En ese momento, la exparticipante del reality se quebró y no pudo seguir hablando.

“Te vuelve a poner mal”, intervino De Brito. “Me pone mal”, respondió Camila, entre llantos, y añadió un comentario inesperado: “No quiero llorar, porque la verdad que me pinté relinda”.

Entonces, las ‘angelitas’ estallaron en una carcajada y se oyó que le decían a la invitada: “Te amo, te amo”. “Estaba pintada relinda”, volvió a lamentarse. “Sos hermosa”, insistieron las panelistas, con sinceridad. “La pasé muy mal”, dijo nuevamente Camila, sin dejar de llorar, y explicó su propia vivencia: “No podía decir nada porque le decía algo a Romina y enseguida tenía a todo el mundo en contra. Entonces, yo prefería decir basta, no quiero recordar Gran Hermano como un quilombo. Yo fui a disfrutar, era el sueño de mi vida...”.

Camila, en su salida de Gran Hermano Captura

Entonces, la exGH volvió a quebrarse y dijo: “¡Ay, Dios!”, llevando sus manos a la cara. “Ponete bien, ponete bien”, le dijo el anfitrión de LAM, que inmediatamente cambió de tema para que su invitada se repusiera.

Un rato más tarde, cuando estaba mucho mejor de ánimo, Camila recibió una sorpresa que terminó de levantarle el ánimo. Se trató de la visita de su hermana gemela, Florencia Lattanzio, con quien se fundieron en un emotivo abrazo. Pocos segundos más tarde, ambas hermanas estaban hablando con la misma complicidad y la misma energía con la que lo hacían dentro de la casa.

Camila fue, junto a Ariel, también eliminado, una de las últimas en entrar a la casa de Gran Hermano

Y a partir de entonces, la exparticipante y la arquera del equipo de Independiente continuaron respondiendo juntas las preguntas de las angelitas y del conductor del programa, dejando atrás el momento de tristeza que había vivido Camila un rato antes.

