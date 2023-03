La reacción de Camila al salir de la casa de Gran Hermano y escuchar un terrible grito del público: “Un miedo”

escuchar

Camila Lattanzio abandonó este domingo la casa de Gran Hermano (Telefe). Con el 60% de los votos, el público decidió eliminar del juego a la joven oriunda de Ituzaingó, quien reaccionó de una forma extraña al enterarse del resultado. De esta manera, Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, Julieta Poggio y Romina Uhrig se convirtieron en los cuatro finalistas.

La reacción de Camila al ser eliminada de la casa y escuchar un terrible grito del público: "Un mied

Luego de dar la noticia de que Ginocchio acumuló el 0,78% de los votos y Poggio el 7,89%, Santiago del Moro enseñó el cartel con el rostro y el nombre de Camila. En ese instante, la participante se levantó del sillón y, con una sonrisa, le agradeció al conductor, que le indicó que debía viajar hasta el estudio en el remis que la esperaba en la puerta, como lo suelen hacer los eliminados.

No obstante, en medio de los besos y abrazos que repartió entre sus compañeros a modo de despedida, de fondo se escuchó a la tribuna del estudio y su característico cántico: “Tomátela”. Al oír esto, la exjugadora intentó mantenerse alegre, pero su rostro dejó en evidencia la sorpresa.

“¿Escucharon lo que dijeron? Me van a matar cuando salga”, expresó. Segundos más tarde abrazó a Marcos y repitió: “Me estaban gritando. Ahora me cag… a palo. Por favor”. En ese momento, su compañero intentó calmarla: “Tranqui. No pasa nada”. Al saludar a Nacho, esbozó: “Un miedo”.

El rostro de Camila al oír los gritos de la tribuna (Fuente: Telefe/Captura de video)

A pesar de los gritos que celebraron la salida de Camila de Gran hermano, en el jardín, la exparticipante le deseó un buen cierre a quienes aún quedan en el programa. “Quiero agradecerles por todo lo que viví. Me voy súper contenta por conocerlos y los mayores éxitos para los cuatro”, agregó.

En tanto, desde las redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar a los gritos que desde la tribuna alentaron la salida de Camila. “Lo del grito está todo armado”; “Poético que haya escuchado el ‘tomatela’. Se fue con miedo que la linchen afuera. Adiós barbie fisu… Hasta nunca”; “La gente le gritaba. Por fin se fue”; “Ahora le dicen eso, pero cuando se fue Daniela nadie gritó nada”; “El grito de tomatela era por semejante mentira” y “Una pena, se tenía que ir Romina”, fueron algunos de los mensajes depositados en la sección de comentarios de la cuenta oficial de Instagram de Gran Hermano.

¿Cuándo será la final de Gran Hermano?

Tras la salida de Lattanzzio, quedan pocos días para el cierre del programa, pero aún no se sabe la fecha exacta. Fuentes cercanas a la producción le confirmaron a LA NACION que el reality terminará en marzo y todo apunta a que sea en dos semanas, el domingo 26.

Por su parte, Ángel de Brito en LAM (América), adelantó que podría faltar aún más para la final. “Se va a retrasar la final, no va a ser el 20 de marzo, va a ser después, los primeros días de abril”. Sin embargo, la producción aún no anunció oficialmente ninguna fecha definitiva.

LA NACION