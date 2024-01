escuchar

Este fin de semana, Juana Viale volvió con sus reconocidos almuerzos de los domingos. En la primera edición del 2024, la conductora contó con una mesa integrada por Martín “Campi” Campilongo, Julieta Nair Calvo, Luis Brandoni y Benjamín Amadeo, donde los presentes contaron cómo empezaron un nuevo año y cuáles son los proyectos que encaran en estos meses.

Con un ambiente distendido y armonioso, Viale, como es de costumbre, se encargó de en primer lugar mostrar cómo estaba conformado su outfit y su nuevo look que fue elogiado por sus invitados. Tras la presentación de los anteriormente citados, la presentadora televisiva empezó a abrir el juego hasta llegar al humorista Martín “Campi”, quien ahondó en los distintos lenguajes existentes en las obras de teatro, cine y televisión.

Ahi fue donde Viale decidió interrumpirlo y le consultó: “¿Cómo es para vos Campi cuando haces un personaje ficción creado o cuando tenes que interpretar a alguien como en la serie de Fito que hiciste a su papá Rodolfo?”. Acto seguido, el actor, quien tuvo un papel preponderante en la biopic llamada El amor después del amor, aclaró cómo fue el detrás de escena de su participación.

“Laburé mucho con los directores, en la serie había dos que eran Gonzalo (Tobal) y Felipe (Gómez) quienes me iban guiando con una foto que les dio Fito”, explicó Campi para dar un pantallazo de lo que fue parte de la recreación del personaje. En esa misma línea, siguió: “Basándonos en eso, armamos a Rodolfo, su papá. Yo iba a ciegas sinceramente, aunque me pasa que tengo como un buen escáner y la foto que me mostraron hablaba mucho de ese hombre”, confesó.

Martín "Campi" Campilongo como Rodolfo Páez en El amor después del amor Netflix

Tras el estreno y la gran repercusión que generó esta serie que se puede ver en Netflix, Campi aclaró que tuvo un contacto directo con el músico rosarino, quien le agradeció por la interpretación de su ser querido. “Yo estaba muy nervioso porque mi única prueba era la foto, nadie lo conocía al papá. Al final parece que no le pifié porque Fito estaba contento. Me llamó muy feliz, estaba chocho y me agradeció con el amor que hice a Rodolfo. Después me pasó que personas por redes sociales que conocían al papá me escribieron”, recordó el actor acerca de esta producción que reflejó la intimidad del autor de “Mariposa Tecknicolor” y cómo eran sus vínculos profesionales y familiares, quienes fueron claves para el posterior éxito de su vida en la industria musical.

Con una gran admiración por el artista rosarino, Campi, en una antigua entrevista en el programa Noche al Dente, explicó que fue un sueño cumplido haber interpretado a Rodolfo y que, casualmente, el tema musical que más le gusta de Fito se llama “Parte del aire”, el cual es un homenaje a su progenitor.

Martín Campi recreó a Rodolfo Páez en la serie del artista rosarino

“Cuando fui conociendo la historia de Rodolfo Páez, entendí distinto al tema. Siempre me conmovió la canción y ahora es como mucho más potente. Cada cosa que describe entendés lo que es, Fito es uno de los grandes poetas argentinos. Aparte, es un gran músico. Tiene una poesía que es única”, destacó.