Juana Viale tuvo un inicio accidentado en su primer programa del año este domingo en la pantalla de El Trece. Como en cada ocasión, la actriz presentó su atuendo, el cual descolocó a toda la audiencia por un detalle sorpresa. Sin embargo, existió otra cuestión que marcó el principio de esta temporada 2024. Entre risas, palitos y algunas críticas, recibió a Luis Brandoni, Benjamín Amadeo, Julieta Nair Calvo y a Martín Campi.

Como es de costumbre en cada apertura del formato, Juanita suele introducir a los espectadores con su look especial, al igual que lo hace su abuela Mirtha Legrand. Esta vez no fue la excepción y la conductora presentó la obra de Gino Bogani para la primera transmisión de enero. Sin embargo, tuvo un percance con el vestido que le valió una importante crítica al diseñador.

Debido al movimiento, Juana quedó casi desnuda en la parte del escote ya que se le desprendió el botón del vestido que portó para la ocasión. “Un poco accidentado…”, mencionó con humor. Luego de ello, señaló su pelo corto estilo carré, que más tarde reconoció, era una peluca. “Bogani, yo hago así y se abre. No sé qué pasa. Él me dice que tengo que estar más quieta”, criticó.

Juanita abrió su programa y vivió un accidente con su vestido (Fuente: Instagram/@lamesaza)

“¿Les gusta este corte de pelo? Controversial, vamos a ver si se sostiene”, indicó sobre el peinado. En cuanto a la vestimenta, añadió: “Es muy traicionero Bogani, no me deja abrir mucho los brazos. Este es un vestido verde limón con un escote profundo. Y una falda realizada en tres capas de encaje”. Sobre la parte trasera, indicó: “La espalda, toda transparente. Acá no necesitamos aire acondicionado con los agujeros que tengo en los géneros maravillosos que me hace el maestro Bogani”.

“En cualquier momento se viene chicos, se viene el destete, el destape, en cualquier momento”, dijo ruborizada mientras se acomodó por tercera vez el escote. “Por suerte me voy a sentar en la mesa porque se me va a abrir del todo”, acotó luego de que le agradeció a la productora por las flores que le enviaron.

El vestido verde limón que lució Juanita, se destacó por su espalda transparente y sus tres faldas (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

Sobre los accesorios, Viale usó un collar plateado que hizo juego con el par de zapatos de taco aguja que eligió, del mismo tono y con brillo. Además, incluyó un par de aros dorados en forma de tres flores.

Entre las críticas por sus limitados días de descanso que duraron pocas semanas, a diferencia de otras temporadas en las que se retiró por mucho más tiempo, la nieta de Legrand celebró su retorno a la TV y recibió a los invitados poco a poco. “Cortas las vacaciones nos dieron este año, porque a veces nos dan casi un año entero y ahora dos semanitas. Pero bueno, volvimos”, zanjó.

Uno de los que bromeó por su percance con el vestido fue Campi, que a segundos de brindarle su saludo al aire, destacó el accidente. “Tengo acá por si querés un clavo...”, ofreció al ingreso el actor a la conductora, quien pronunció: “Lo que pasa es que soy muy pechugona, entonces cuando abro los brazos se destapa”. Segundos después, el humorista opinó con gracia: “Estoy muy intranquilo, hay chicos mirando”, y agregó: “Podría ser interesante por el tema del rating, pero vamos a contenernos. Bogani, la próxima, una puntada más y listo”.