Campi reveló la reacción que tuvo Fito Páez al verlo interpretar a su padre en El amor después del amor

escuchar

El amor después del amor, la serie de Netflix que relata los inicios de la carrera del aclamado Fito Páez, continúa firme entre las producciones argentinas más vistas de la plataforma de streaming. Este rotundo éxito no solo puso a varios artistas emergentes en la cima de la ola, sino que llevó la atención de la audiencia a otras figura s como Martín “Campi” Campilongo quien, en su rol como el padre del músico, demostró que es mucho más que un actor de comedia. Quince días después del estreno, el marido de Denise Dumas pasó por Noche al Dente (América) y habló de la reacción del músico después de verlo en la ficción.

Campi reveló la reacción que tuvo Fito Páez al verlo interpretar a su padre

Haber sido seleccionado para interpretar a Rodolfo Páez fue, para Campi, una especie de cierre de ciclo, un tipo de inesperada profecía cumplida. Y es que, mucho antes de que siquiera existiera la posibilidad, no solo era muy fanático del aclamado artista, sino que había una canción en particular que lo lograba conmover cada vez que la escuchaba. Esta se trataba de “Parte del aire”, el tema que el cantautor escribió en honor a su papá.

“Yo este tema no lo puedo cantar porque lloro. Me pasó siempre”, explicó, sentado en el estudio de Noche al Dente. Y agregó: “Cuando fui conociendo la historia de Rodolfo Páez que hago yo, entendés distinto al tema. Siempre me conmovió la canción y ahora es como mucho más potente. Cada cosa que describe entendés lo que es, Fito es uno de los grandes poetas argentinos. Aparte, es un gran músico. Tiene una poesía que es única”.

Martín "Campi" Campilongo como Rodolfo Páez en El amor después del amor Netflix

Sobre cómo logró ponerse en la piel de un hombre que, a pesar de la fama de su hijo, no fue una figura pública, detalló: “Yo no quiero spoilear nada. Seguro hay muchísima gente que nos está mirando y no vio la serie. Me tocó hacer del papá de Fito y no era un personaje que yo conocía. Como sí podían ser los músicos que aparecían en la serie. Yo tenía las referencias que me dio Fito, que me mandó por medio de los directores. Tenía fotos. Tener esas imágenes me ayudó mucho para armar el personaje. Después, también me llegaron las anécdotas de Fito con su papá. En base a eso, corroboré más o menos lo que yo venía intuyendo”.

Asimismo, relató: “Yo esperaba el llamado en el después. Y, por suerte, llegó. Yo venía disfrutando todo pero necesitaba tener la palabra del hijo de Rodolfo. Él había estado tres veces en el rodaje, pero no habían sido los días que había estado yo. Entonces, no lo vi. Y yo esperaba correcciones porque él iba viendo el material que hacíamos. Esas correcciones no llegaban. Yo decía: ‘O está todo mal o está todo bien’. Después comprobé que estaba todo bien”.

El amor después del amor: Julián Kartún en el rol de Luis Alberto Spinetta, Ivan Hochman como Fito Páez y Micaela Riera en la piel de Fabi Cantilo Julieta Horak / Netflix

Finalmente, aseguró que tuvo el honor de poder hablar con el intérprete de “Brillante sobre el mic”, quien quedó más que conforme con su trabajo en la ficción que se inspiró en su vida. “Él estaba súper conmovido. Me agradeció el amor con el que hice a su papá. Ahí empecé a disfrutar todo”, aseveró.

Además de Campi como Rodolfo Páez, en la serie están Iván Hochman como Fito Páez, Micaela Riera como Fabiana Cantilo, Andy Chango como Charly García, Julián Kartún como Luis Alberto Spinetta, Daryna Butryk como Cecilia Roth y Joaquín Baglietto como Juan Carlos Baglietto.

LA NACION