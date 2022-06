El romántico saludo de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi por el día de su cumpleaños: “Amarte más es imposible”

A pesar de no ubicarse entre las celebridades más activas en las redes sociales, Antonela Roccuzzo no pierde oportunidad de presumir el gran amor que siente por su esposo, Lionel Messi, y por los tres hijos que nacieron fruto de su relación. Ya sea para celebrar aniversarios, registrar sus salidas románticas o compartir los logros futbolísticos del deportista, siempre tiene un posteo preparado para la ocasión. El cumpleaños del jugador del PSG no fue la excepción y, en cuanto llegó el día, a la medianoche europea, la rosarina le dedicó un romántico escrito.

Lionel Messi junto a Mateo, Ciro y Thiago, sus hijos con Antonela Roccuzzo instagram @antonelaroccuzzo

La relación entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo es una de las más aclamadas por el público. No solo debido a que el cariño que la gente le tiene al futbolista se trasladó de forma directa a su pareja sino porque, a su vez, su historia de amor derrocha romance. Como si de una película de Hollywood se tratase, los rosarinos se conocieron cuando eran apenas niños y, a partir de ese momento, no pudieron olvidarse.

A pesar de los obstáculos que les puso la vida y de las largas distancias que los separaron por la temprana carrera que hizo Messi, el cariño que se tenían logró triunfar por sobre todas las cosas. El fuerte vínculo que los une queda más y más evidente con cada aparición pública que realizan juntos y posteo en las redes que realizan. Desde las sutiles miradas que intercambian en los grandes eventos a los que asisten hasta los bailes bien pegados que realizan en la intimidad de las fiestas familiares, todo sirve como evidencia frente a los exigentes ojos de la audiencia.

Lionel Messi cumplió treinta y cinco años instagram @antonelaroccuzzo

Es por eso que, de los millones de fanáticos que Lio tiene a nivel internacional, Antonela ocupa el puesto número uno. Quizás superada únicamente por sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Por ende, sus redes sociales giran en torno a las múltiples actividades que realizan juntos y a lo mucho que celebra al hombre que tiene a su lado. Así, el día en el que cumple 35 años, la publicación para desearle un feliz cumpleaños no se hizo esperar.

A pesar de que en Argentina aún el calendario no había llegado al 24 de junio, la familia Messi comenzó las celebraciones antes ya que actualmente se encuentran en España. En cuanto las agujas del reloj marcaron las doce de la noche en la ciudad playera de Ibiza, Antonela puso una pausa a sus actividades vacacionales y se apuró a subir el romántico posteo.

Antonela Roccuzzo le dedicó un dulce saludo a Lionel Messi instagram @antonelaroccuzzo

“Feliz Cumpleaños amor mío ¡Amarte más es imposible!”, tipeó a modo de descripción y acompañó el dulce mensaje con una larga hilera de emojis de corazón. En cuanto a las fotos, eligió tres de sus favoritas. La primera los muestra juntos, parados uno al lado del otro y con una enorme sonrisa. En la segunda, puede apreciarse a Messi metido en la pileta rodeado por los tres niños y, la última, lo retrata a él solo, parado con un hermoso atardecer de fondo.

La publicación superó rápidamente los 400 mil corazones y la sección de comentarios se llenó de saludos para el amado cumpleañero.