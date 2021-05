Candela Ruggeri confesó el apodo que le puso a Cachete Sierra junto a sus amigas

En la previa de La Academia, el nuevo formato de ShowMatch, Candela Ruggeri rompió el silencio sobre la relación que tuvo con Agustín ‘Cachete’ Sierra y contó que fue él quien la dejó. La influencer no tuvo problemas en revelar de quién fue la decisión de ponerle punto final al fugaz noviazgo, pero tampoco lo dejó bien parado con respecto a la forma en él que terminó la relación.

La hija de Óscar Ruggeri también contó que el actor fue el primero que la había dejado y a raíz de esto con sus amigas le pusieron un apodo para referirse a su ex. “Cachete Sierra me rompió el corazón, fue el primero que lo hizo. Yo me enamoro muy fácil y me rompió el corazón. Ya pasó mucho tiempo. Pero me dejó”, confesó. “Con mis amigas le decimos ‘el que’, el que me dejó”, explicó entre risas.

El apodo que le puso Cande Ruggeri a Cachete Sierra, su exnovio - Fuente: eltrece

La modelo también recordó que fue después del ritmo de la salsa de a tres del Bailando (eltrece) cuando el actor cortó la relación. “Después de eso me mandó un mensaje y me dejó”, explicó. Si bien Cande contó que nunca supo por qué todo se terminó, ella estaba muy metida en la relación: “Se ve que él no”. También confirmó que Sierra “tiroteaba para otros costados”, en referencia a que estaba con otras chicas del entorno.

“Nunca más hablamos. (Hubo) mensajes que él nunca me respondió y ya está”, amplió y dijo que ya no guarda rencores, aunque en aquel momento sí tenía cierta bronca retenida. “Lo querés matar, te pone triste, no lo querés ver ni en figurita”, sintetizó.

