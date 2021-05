“No estás solo”: Tamara Pettinato le dedicó un sentido mensaje a su hermano Felipe

Luego de haber sido internado en una clínica tras experimentar un brote psicótico, durante el cual habría agredido a su hermana Tamara y a su madre Cecilia Dutelli, Felipe Pettinato celebró su cumpleaños. En estos días de tratamiento, el hijo de Roberto Pettinato cumplió 28 y su hermana le demostró su afecto a través de un sentido mensaje en Instagram.

“Feliz cumple niño sensible, amoroso y único”, empezó su posteo la periodista. “Agradezco tenerte en mi vida. No estás solo”, completó, junto a un corazón, la dedicatoria a su hermano. La publicación está acompañada de dos fotografías de ellos abrazados y sonriendo a la cámara.

Tamara Pettinato publicó un profundo mensaje para su hermano en Instagram Instagram @TamaraPettinato

Semanas atrás, Felipe se habría mostrado violento con su familia y también con un médico que llegó a su domicilio a asistirlo, por lo que debió intervenir la Policía de la Ciudad. Posteriormente, el joven fue trasladado al Hospital Pirovano.

Después de pedirle a los medios que no expusieran la delicada situación, Tamara decidió mostrar públicamente su cariño con el tierno posteo para celebrar su vida. Hace un mes, Felipe se comunicó con Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la mañana (eltrece) para contar cómo estaba de salud y se expresó de forma contundente sobre su entorno. “Por suerte estoy mejor, no me interesa que me defiendan en un tribunal personas que no me defienden en la vida”, escribió por WhatsApp.

Una de las fotografías que compartió la hermana de Felipe en sus redes sociales Instagram @tamarapettinato

Además, Pettinato manifestó: “Mi exmujer, Sofía Colasante, me fue infiel, desde 2017 al 2020, con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y el padre de mi sobrino. Estoy enojado por la salud de mi hija. Está en manos de gente nefasta. Estoy internado voluntariamente y pasándola excelente”. Sobre su familia, dijo que eran “cobardes y mercenarios”, pero hizo una excepción con su hermana con quien, aseguró, mantiene una buena relación.

LA NACION