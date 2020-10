A través de un video en sus historias de Instagram, la hija de Oscar Ruggeri se conmovió al hablar de su familia, con casos positivos de coronavirus Crédito: Captura

La familia Ruggeri está viviendo un momento delicado luego de que varios integrantes dieran positivo en el testeo de coronavirus. Tanto Oscar como una de sus hijas y su yerno tienen Covid-19. Candela decidió utilizar sus redes sociales para agradecer el apoyo de sus seguidores y contar cómo se encuentran su papá, su hermana y su cuñado.

La modelo utilizó las historias de Instagram para mandar el mensaje y no pudo evitar emocionarse al hablar sobre la situación que están atravesando.

"Para dejar a todos tranquilos que mi papá está bien. Tiene un poco de tos, no tiene síntomas. Pero mi hermana y mi cuñado sí. Es un momento muy delicado porque falta ese abrazo, ese ir a ver si están bien. Cuidar a mis sobrinos", dijo la hija del exfutbolista, cuando sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas.

"Es complicado. Por eso también me emociona un poco el no poder estar con ellos. Por suerte están bien, pero es una mierda todo lo que está pasando", agregó. Muy abierta sobre lo que le estaba sucediendo, continuó: "Me pongo así porque somos muy unidos con mi familia y no verlos tanto tiempo, y no poder ir a estar con ellos, la verdad es una mierda".

"Cuidémonos entre todos. Tratemos de cuidar más que nada a nuestros viejos, a nuestros abuelos. A mi abuela no la veo hace un montón y la verdad la extraño horrores. Ojalá que se termine esto muy rápido", completó.