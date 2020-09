Charlotte Caniggia hizo un comentario sobre la edad de Ángel de Brito Crédito: Captura

El Cantando 2020 suele dejar divertidas perlitas. Esta vez fue el turno de Charlotte Caniggia, quien debutó en el programa junto a Cristian Sergio y tuvo un divertido exabrupto cuando Ángel de Brito confirmó su edad.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia contó que su novio, Roberto, le regaló un perro, y comenzó a narrar su día a día junto a la mascota. "Mi mamá dice que abandono a todos los perros. Porque que soy un poco mala en ese sentido. Por eso, cuando tenga hijos, quiero tener uno y ya está", comentó la modelo.

El tema abrió un debate y Ángel le preguntó "¿Para no abandonarlos?". Entre risas, Charlotte respondió: "No voy a abandonar hijos, Ángel. Mi mamá es muy madraza y a mí el perro me enoja, no tengo paciencia".Laurita Fernández aprovechó el tema y consultó: "¿Con Roberto ya están hablando de hijos?". Rápidamente Charlotte observó: "No, yo no quiero. Estoy divina y me voy a poner re gorda", señaló Charlotte.

El momento llegó cuando Ángel la calmó: "Pero sos joven", a lo que la mediática contestó: "No soy tan joven. Estoy tocando los 30, tengo 27 años, ya estoy re grande. ¿Vos cuántos años tenés?".

Sin dudarlo, Ángel confirmó: "44". La mediática, sorprendida, tuvo un exabrupto: "¡La p... madre! Estás re bien, b... ". Muy cómodo con su edad, el conductor indicó: "Gracias por el b.... Nos mantenemos bastante bien".