El guiño de la cuarta temporada de Bridgerton a la Argentina que revolucionó las redes: “Otra coronación de gloria”

“Otra coronación de gloria”. Eso dijeron los usuarios de las redes cuando descubrieron que en la actual serie más vista de Netflix a nivel global hay un sutil, pero evidente guiño a la Argentina. El jueves 26 de febrero, la plataforma de streaming sumó los cuatro capítulos restantes de la cuarta temporada de Bridgerton, la exitosa serie basada en los libros de Julia Quinn y ambientada en el periodo de la Regencia del Reino Unido, y los fanáticos advirtieron un detalle que los dejó atónitos. Cuando le dieron play al episodio final, notaron la presencia de un personaje que representaría a Manuel Belgrano. Rápidamente se pronunciaron al respecto y la escena se volvió viral.

La cuarta entrega de la serie producida por Shonda Rhimes es una adaptación del tercer libro de la saga, Te doy mi corazón (An Offer from a Gentleman). La historia gira alrededor del apasionado romance prohibido entre el segundo hermano, Benedict Bridgerton (Luke Thompson), y la sirvienta Sophie Baek (Yerin Ha). La recepción de los fanáticos fue más que positiva y actualmente la cuarta temporada de Bridgerton es la serie más vista de Netflix a nivel global con 28 millones de visualizaciones y 248.800.000 de horas vistas, según datos oficiales de la plataforma. Además, encabeza el ranking del top ten de series más vistas de Netflix en la Argentina.

La cuarta temporada de Bridgerton gira en torno a la historia del amor prohibido entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek (Foto: Netflix)

Y no es casualidad que en el país la serie haya tenido una recepción tan positiva. Desde su estreno allá por 2020, Bridgerton se volvió furor en la Argentina y, más allá del paso del tiempo, los fans se mantuvieron fieles a la saga, le dieron play a todas las temporadas, leyeron los libros y participaron de eventos con temática. Pero ahora, la propia serie les dio un nuevo motivo para duplicar el fanatismo.

En el octavo episodio de la cuarta temporada, tiene lugar un baile en el palacio de los reyes y algunos repararon en uno de los invitados parado al costado del salón. ¿El motivo? Tenía una vestimenta militar de chaqueta dorada y azul, faja roja, pantalones blancos, botas, sombrero en la mano y una banda celeste y blanca, los colores de la bandera argentina. Los suscriptores rápidamente empezaron a especular sobre el personaje y la mayoría dedujo que se trataría de Manuel Belgrano.

Según usuarios de las redes, en el último capítulo de la cuarta temporada de Bridgerton aparece un personaje que interpreta a Manuel Belgrano (Foto: Captura / Instagram @chenetflix)

“¿Cómo que salió Belgrano en Bridgerton? Otra coronación de gloria”; “Sale un militar argentino en Bridgerton. ¿Belgrano? ¿San Martín? No sé, pero otra coronación de gloria” y “Belgrano en Bridgerton era lo que necesitaba”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en X.

Asimismo, desde la cuenta oficial de Netflix en la Argentina publicaron el fragmento de la escena y escribieron: “Belgrano, ¿sos vos?“. Por lo que los fans inmediatamente reaccionaron: “Manuel Belgrano representando a Argentina en Bridgerton”; “No me sorprendería, estamos en películas y series”; “Era el diamante de la temporada”.

Los usuarios de las redes reaccionaron a la presunta presencia de Belgrano en Bridgerton (Foto: Captura de X)

La aparición del personaje que representaría al creador de la bandera argentina tiene lugar en el octavo episodio (Foto: Captura de X)

Rápidamente, la escena de Bridgerton se volvió viral (Foto: Captura de X)

Aunque no está confirmado de qué prócer se trata, lo cierto es que Manuel Belgrano estuvo en Inglaterra en la misma época en la que transcurre la serie. En 1815 viajó a Londres para una misión diplomática con Bernardino Rivadavia y su influencia fue tan grande que aparentemente decidieron incluirlo para darle una importante cuota de veracidad a la ambientación de la ficción.

La escena de Bridgerton en la que presuntamente aparece el creador de la bandera argentina tiene lugar aproximadamente en los minutos 39 y 54 del octavo capítulo de la cuarta temporada.