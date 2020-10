Cantando 2020: Laura Miller se rio de su famosa frase "Mandame la ubicación" Crédito: Prensa LaFlia

Luisa Albinoni y Mariano Zito eligieron como compañera en la primera ronda de tríos de Cantando a Laura Miller. Al ingresar el equipo al estudio, Moria Casán comenzó a gritar: "¡Encontraste la ubicación!", en referencia a la conversación privada entre la cantante y su expareja, que se volvió viral hace un par de años. "Siempre la encuentro", respondió la cantante, risueña, pero firme.

Después, frente a las preguntas de los conductores, Ángel De Brito y Laurita Fernández, Miller reveló: "Ya es viejo eso, ahora estoy más joven y todo. Lo importante es estar bien, contenida, enamorada... Es reciente y está acá conmigo". Tras sus palabras, De Brito repasó algunas de sus relaciones con famosos: Damián de Santo, Facundo Arana y Lenny Kravitz. "Nunca pensé que iban a sacar eso de la galera... Prefiero el 'mandame la ubicación'", bromeó la intérprete de "Te lo juro por esta".

Albinoni, a su vez, contó que ella sí está sola y que extraña estar en pareja: "Ahora mi hija me lo permite, porque no me presta atención... Lo que más extraño es lo principal... El cariñito, el amor, el compañerismo y eso, eso, eso". Y, en referencia a su relación con Carmen Barbieri, a quien se encuentra reemplazando en el certamen, y al romance que las dos mantuvieron con Jorge Porcel, explicó: "Es mi amiga. Tenemos un problema de fechas con Carmen... No sabemos si le metía los cuernos conmigo o a mí con ella... ¡Las dos lo amamos profundamente!".

Luego, los tres brindaron una versión de "Las cosas del querer" y escucharon las devoluciones del jurado. La primera en tomar la palabra fue Nacha Guevara, dueña del voto secreto: "Me gustó porque los tres cantan, pero estoy percibiendo en los tríos que hay mucho volumen y se pierde gracia. Al estar tan grave, se pierde brillo. Entre cantar y gritar hay una pequeña diferencia y están al límite".

"Me gustaron mucho los tres, las voces estuvieron perfectas y se nota que los tres tienen mucho escenario", sumó Karina "La Princesita" (8). Luego llegó el turno de Oscar Mediavilla (8), productor del primer disco de Miller. "Destaco que Mariano y Laura son dos cantantes superlativos y Luisa aportó la experiencia que hizo que esto fluya. Yo escuché otros tríos que estaban desparejos y no fue este el caso. Me gustó mucho y les doy mi voto de confianza, ahora que Luisa se convirtió en una concursante titular".

"Es un placer recibirte, Laura. Me gustó, pero no entendí demasiado el acting, porque ella movió las gambas como si bailara un twist. De cualquier manera, fue bueno, pero veo a Luisa con una cara distinta. ¿Qué te pasó? No estás relajada", preguntó Casán (8).

"Contrariada, puede ser. Hemos resuelto pasar el streaming para otra fecha porque me acabo de convertir en 'Patricia Sosa 2'. Valeria Lynch me puso el streaming el mismo día... Por eso resolvimos corrernos al 8 de noviembre"; reveló la actriz, en relación al incidente producido hace un mes entre las dos cantantes.

Luego, llegó el turno del BAR. "Yo sí entendí el acting, porque iban haciendo literal lo que decía la canción. Es difícil cantar en trío y es una canción que les quedó mejor a ellas. No noté diferencia, fue un cuadro teatral que lo llevaron muy bien", consideró Lourdes Sánchez (+1). Laura Fidalgo indicó: "Me gustó mucho, pero me sorprendió que Laura entró mirado el suelo, faltó una energía que sé que la tiene. Y el espíritu de este cuadro lo mantuvo Luisa, que es la que llevaba el hilo conductor. Estuvo afinado y los tres cantan muy bien" (+1). Por último, el coreógrafo Aníbal Pachano (0) consideró: "Me pasó lo mismo que a Moria. El acting fue de colegio y Miller miró todo el tiempo el piso. Se notó la preocupación de Luisa por lo que ha pasado".

