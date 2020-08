Las cantantes cruzaron dichos por una fecha de streaming. Fuente: El Trece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de agosto de 2020 • 17:20

La semana pasada la cantante Patricia Sosa fue foco de comentarios gracias a su pelea con Valeria Lynch, a quien acusó de robarle la fecha de uno de sus shows porstreaming. De invitada aAlmorzando con Mirtha Legrand (eltrece), Sosa aprovechó para contar cómo fue el conflicto.

"El 1 de agosto hacía su streaming Valeria. Mi fecha era el 7 de agosto. Yo me dispuse a ver a Valeria, me compré la entrada, todo, como colega, como amiga. Y de repente se le palmó el sitio, colapsó", narró la cantante. "No tuvo la mejor idea de poner su streaming el mismo día y a la misma hora que yo. Yo le había puesto 'suerte para esta noche', todo lo que se pone. Cuando me levanto al otro día tengo un mensaje que me decía 'la ticketera me ofreció el mismo día que vos, no tengo otro día'. ¿Desde cuando la ticketera pone la fecha? La fecha la ponen los artistas", continuó relatando Patricia.

"Le digo 'Valeria, fijate que me perjudicás mucho. Es la última semana que yo tengo de venta'. Yo tengo a 15 personas trabajando. Y me contesto 'bueno, vamos a ver que es lo que puedo hacer para que las dos salgamos beneficiadas'", contó la cantante con la voz quebrada.

"La respuesta fue que la artista es intransigente. Entonces yo le mandé un mensaje diciéndole esto de vamos a ver cómo salimos las dos beneficiadas no existe, por lo tanto te cedo la fecha, quedate con la fecha, con todo el dolor de mi alma, que Dios te bendiga, pero hasta acá llegó mi amor", sentenció Sosa.

"Hay una cosa que se llama códigos, sobre todo en este momento entre mujeres y entre amigas, hay códigos. Yo tengo un chat con mucha cantantes y nunca se me ocurriría poner una fecha el mismo día que canta Sandra Mihanovich, el mismo día que está 'Julita' Zenko, el mismo día que está La Sole", afirmó Patricia.

"A mi no se me cae la corona por correr una fecha. Lloré mucho. Valeria no es responsable que se le haya cortado la transmisión, del resto sí. Yo la he querido mucho, pero cuando es de un lado solo, es muy difícil mantener una relación", continuó el relato claramente afectada por el recuerdo.

"Yo la bloqueé y le mandó un mensaje a Oscar [Mediavilla, su marido] diciéndole 'qué lástima que Patri siempre quiera tener la razón'. Y Oscar le dijo 'no te preocupes, sos la mejor, la más taquillera, la más grande, sos perfecta'", concluyó Patricia.